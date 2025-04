Jorge Macri le pasó factura a La Libertad Avanza por haber bloqueado un acuerdo en la Ciudad 

​

Luego de que se renovara el entusiasmo del PRO bonaerense por cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza ante la posible división del peronismo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, aprovechó para castigar a Karina Milei por no haber hecho un acuerdo en la Ciudad que pudiera vencer a Leandro Santoro, quien por el momento es el favorito en las encuestas. En una charla del Rotary Club Internacional en el Hotel Libertador, el jefe de Gobierno les recordó que “la Ciudad de Buenos Aires es gobernada con responsabilidad por un espacio político que ha sido extremadamente generoso con el presidente”.

En vistas de que en la Ciudad la pelea con LLA parece ser a muerte, el alcalde porteño no ahorró críticas y reproches al Gobierno nacional. En una rápida enumeración, les recordó que le deben a la Ciudad 6000 millones de dólares de coparticipación fijada por la Corte Suprema y hasta ahora no dieron ninguna señal de que piensen ponerse al día, también les recordó que adeudan la transferencia de la estación de micros de Retiro y el Puerto. Y la lista siguió.

También volvió a cuestionar la foto que se sacaron Manuel Adorni y Karina Milei frente a la jefatura de Gobierno con una motosierra: “Para los libertarios la motosierra es un emblema. La pregunta es por qué no hacen un acto similar en Formosa, La Rioja o La Matanza, lugares que realmente necesitan ese tipo de herramientas“, les apuntó por la especial fijación con el PRO porteño. “La Ciudad de Buenos Aires tiene un respeto institucional alto, un cumplimiento de normas muy importante. Hace años que tenemos equilibrio fiscal, qué sé yo. Cada uno encara la campaña como quiera. A mí no me ofende. Ya tengo varias competencias electorales y no soy de enojarme mucho”, les retrucó.

También les recordó el apoyo que el PRO les viene brindando en el Congreso desde que asumieron: “La Ciudad de Buenos Aires es gobernada con responsabilidad por un espacio político que ha sido extremadamente generoso con el Presidente, asumiendo costos complejos, porque no solo acompañamos leyes fáciles, sino que nos animamos a acompañar el freno, por ejemplo, a un intento de reforma del cálculo previsional que hubiera tenido consecuencias serias desde el punto de vista fiscal”, les reprochó. “La mayoría de nuestros votantes son mayores. En una especulación pura nos hubiera ‘convenido’ acompañar ese empujón del kirchnerismo, pero no lo hicimos. Queremos ganar en virtud, no porque el otro fracase”, dijo.

Cuando terminó con LLA, Jorge Macri le dedicó algún tiempo a Horacio Rodríguez Larreta, la otra lista que preocupa al PRO. “Lamento que se haya transformado en opositor de un espacio político que le dio tanto”, le tiró al ex jefe de Gobierno, en lo que se podría titular la “campaña de los desagradecidos” (Milei desagradecido por el apoyo parlamentario; Larreta, por dejar el PRO).

“En su momento quise ser candidato a gobernador, cuando se eligió a María Eugenia Vidal. Fui su jefe de campaña y ganamos juntos, no me fui al espacio. No estuve de acuerdo con el desembarco casi prepotente de Santilli, en provincia de Buenos Aires, pero discutí adentro y una vez que se llegó a un acuerdo, me quedé”, recordó las distintas internas que tuvo, todas sin romper. “Trabajé y ganamos la elección en provincia de Buenos Aires. Yo creo que cuando uno es parte de un espacio tenemos diferencias. ¿No te lleva a la polémica? Bueno, cada uno muestra su frustración y sufrimiento como puede”, concluyó Jorge Macri sobre Larreta.

En tanto, advirtió que no es seguro que su primo Mauricio Macri se postule para senador en octubre. “Me cuesta un montón convencerlo, me hubiera encantado que sea candidato a presidente en la anterior. Tal vez no hubiéramos tenido tantos líos, no hubiéramos perdido como perdimos y ni hubiéramos terminado divididos. Mauricio no es un fanático de lo legislativo, ni tampoco es alguien que está buscando fueros o un lugarcito para tener un poquito de solcito en el que estar cómodo”, advirtió.

Algo es cierto: cuando fue diputado, decía que se aburría como nunca. Habrá que ver si la diferencia de las encuestas si es o si no es candidato (y el lugar en el que queda el PRO en cada caso) terminan de convencer al ex presidente.