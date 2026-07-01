Jesica Cirio pidió excluir un video de dólares como prueba judicial

Jesica Cirio pidió que no se use un video con dólares como prueba en una causa por lavado. Alegan extorsión y acceso ilegal al material.

La defensa de Jesica Cirio solicitó a la Justicia que no se utilice como prueba un video en el que se la ve manipulando fajos de dólares dentro de un vestidor, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El planteo fue presentado por su abogado, quien sostuvo que el material habría sido obtenido mediante una supuesta extorsión y un acceso ilegítimo al celular de la modelo.

La presentación se conoció en paralelo a una serie de medidas ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, que mantiene activa la investigación y avanza sobre distintos domicilios vinculados a la causa. En ese contexto, el expediente continúa sumando peritajes, declaraciones y análisis técnicos sobre el origen del material audiovisual.

Peritajes, allanamientos y dudas sobre el origen del video

Según la defensa, el video no puede ser incorporado como prueba válida debido a que no habría garantías sobre su obtención. En esa línea, se planteó que el registro habría sido extraído de manera irregular y sin autorización judicial, lo que podría invalidar su valor probatorio.

El material en cuestión ya fue incorporado a la investigación para su análisis técnico. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) trabaja en la pericia del video para determinar su autenticidad, si fue editado y el momento exacto en el que fue grabado.

En paralelo, la Justicia ordenó allanamientos en distintas propiedades vinculadas a la causa. Uno de ellos se realizó en la vivienda de Nordelta que Cirio compartía con su expareja Elías Piccirillo, aunque ese procedimiento permitió descartar que el video haya sido grabado en ese domicilio, según los registros comparativos realizados en el lugar.

La investigación, sin embargo, se concentra ahora en otras propiedades, especialmente en una casa de Fincas de San Vicente, donde también se analizan movimientos patrimoniales y posibles remodelaciones en el vestidor que aparece en las imágenes.

Una causa que sigue sumando medidas judiciales

El expediente por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos se originó a partir de una investigación más amplia que involucra a distintos actores y movimientos financieros bajo análisis. En las últimas semanas, la difusión del video volvió a poner el caso en el centro de la agenda mediática y judicial.

Mientras tanto, el juez dispuso nuevas medidas, entre ellas la citación de personal policial que participó en allanamientos y de empleadas domésticas que trabajaron en los domicilios investigados. También se ordenó el análisis de libros de ingresos en barrios privados y el relevamiento de entradas a las propiedades en los últimos años.

La causa continúa en etapa de instrucción y los peritajes sobre el material audiovisual serán clave para determinar su validez, su origen y el contexto en el que fue grabado.