Javier Milei vuelve a Estados Unidos: será orador junto a Donald Trump 

​

Javier Milei figura como orador en el America Business Forum Miami 2025, una cumbre internacional que reunirá a líderes políticos, empresarios y figuras del espectáculo como Lionel Messi y Donald Trump. El evento se realizará los días 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, estadio del equipo de básquet Miami Heat, y combina política, negocios y cultura.

Bajo el lema “The World Meets in America” (“El mundo se reúne en América”), el foro reunirá a personalidades de alcance global. Entre los oradores anunciados se encuentran Trump; Messi; la dirigente venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025; el exCEO de Google Eric Schmidt; el tenista Rafael Nadal; el presidente de JPMorgan Chase, Jamie Dimon; el actor Will Smith; el empresario Ken Griffin; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el titular de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

Desde su creación en 2016, el America Business Forum se presenta como “la cumbre de líderes más influyente del continente”. Las entradas para asistir oscilan entre 100 y 10.000 dólares, según la web oficial, y la conducción estará a cargo del periodista Bret Baier, de Fox News, medio cercano a Trump.El posible viaje se daría tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que La Libertad Avanza buscará ampliar su bloque en el Congreso. Mientras el país atraviesa un momento económico complejo, con un dólar que este lunes superó los 1.500 pesos y crecientes temores a una devaluación, el ultraderechista sigue sumando millas y buscando proyección internacional.