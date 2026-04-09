Javier Milei viajará a Israel y busca una foto política con Netanyahu y Trump

El Presidente participará del Día de la Independencia israelí en medio de la tensión en Medio Oriente. El Gobierno mantiene alerta de seguridad y posterga el traslado de la embajada.

El presidente Javier Milei confirmó que viajará a Israel entre el 19 y el 22 de abril para participar de los festejos por el Día de la Independencia, en una visita con fuerte carga geopolítica en medio de un escenario internacional sensible.

La agenda incluye eventos oficiales como la ceremonia del encendido de antorchas y la entrega del Premio Israel por la paz, donde el mandatario podría compartir una foto de alto impacto con Benjamin Netanyahu y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Viaje a Israel: gesto político en un contexto internacional crítico

Se trata de la tercera visita oficial de Milei a Israel y refuerza su alineamiento con ese país en un contexto marcado por la fragilidad de la tregua entre Estados Unidos e Irán, además de tensiones en puntos estratégicos como el Estrecho de Ormuz.

El viaje se da en medio de una escalada diplomática y militar en la región, lo que le otorga un peso político adicional a la visita.

Embajada en Jerusalén: decisión postergada por razones políticas

A pesar del respaldo explícito a la gestión de Netanyahu, desde la Casa Rosada aclararon que el traslado de la embajada argentina a Jerusalén Occidental sigue postergado.

La medida, anunciada previamente ante la Knéset, enfrenta obstáculos políticos y jurídicos que impiden su concreción en el corto plazo.

Sin participación militar y apoyo político al conflicto

El Gobierno argentino ratificó que no tendrá participación militar en el conflicto en Medio Oriente. Según explicaron, no existe capacidad operativa ni pedidos formales para intervenir.

Sin embargo, el respaldo se mantendrá en el plano político y diplomático, en línea con decisiones recientes como la declaración de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.

Alerta de seguridad en Argentina por la tensión internacional

Ante el viaje presidencial y el aumento de las hostilidades, el Ministerio de Seguridad dispuso mantener un nivel de alerta elevado en todo el país.

La medida pone especial foco en la protección de infraestructura crítica y objetivos vinculados a la comunidad judía, en un contexto de máxima tensión con Irán tras recientes decisiones diplomáticas.

Un viaje con impacto político y riesgos internos

La visita de Milei busca consolidar alianzas estratégicas en el plano internacional, pero también obliga al Gobierno a reforzar los controles internos ante posibles riesgos derivados del conflicto.

En un escenario global inestable, el viaje presidencial combina diplomacia, posicionamiento político y medidas de seguridad reforzadas.