Javier Milei tiene nuevo médico de cabecera 

El Gobierno designó a Cristian Luis Martelletti como nuevo director de la Unidad Médica Presidencial. La medida se oficializo a través del Decreto 573/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fue quien designó a Martelletti en el cargo.

En el decreto, firmado por Javier Milei y por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se aceptó la renuncia del anterior titular, Manuel Emilio Estigarribia, a quién el Gobierno le agradeció “los servicios prestados en el desempeño de su cargo”.

Martelletti, que formó parte de la Unidad Médica Presidencial en agosto de 2013, cuando Cristina Kirchner era presidenta, tendrá ahora rango y jerarquía de subsecretario y estará bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.

Si bien el decreto se publicó en las últimas horas en el Boletín Oficial, la medida ya se había hecho efectiva desde el 1 de agosto de 2025.

El nuevo doctor a cargo del equipo médico responsable de la salud de Javier Milei es especialista en cirugía general, con una subespecialización en cabeza y cuello.

Según consta en su currículum, Martelleti se formó como médico en la Fundación Barceló y la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

Se desempeña como jefe del servicio de Cirugía del Hospital Zonal General de Agudos “Doctor Alberto Edgardo Balestrini” de Ciudad Evita.

También integra el equipo quirúrgico del Hospital Posadas y es docente en la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam).