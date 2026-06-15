Javier Milei será distinguido en Francia como uno de los economistas más influyentes del mundo

El presidente argentino recibirá una distinción durante la Argentina Week que se realizará en París en el segundo semestre de 2026. El anuncio fue realizado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, quien destacó que el reconocimiento será otorgado por el Paris Economic Forum.

El presidente Javier Milei será premiado en Francia como uno de los economistas más influyentes del planeta durante la próxima edición de la Argentina Week, un evento que se desarrollará en París con el objetivo de promover inversiones extranjeras y fortalecer los vínculos económicos entre Argentina y Europa.

La noticia fue confirmada por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, quien informó que Milei compartirá la distinción con el economista francés Philippe Aghion, reconocido internacionalmente por sus aportes al estudio de la innovación y el crecimiento económico.

A través de sus redes sociales, el diplomático señaló que ambos recibirán el reconocimiento otorgado por el Paris Economic Forum durante las actividades previstas para la Argentina Week Paris.

El encuentro económico forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno nacional para atraer inversiones y consolidar la presencia argentina en los principales mercados financieros internacionales. La iniciativa ya tuvo una primera edición en Nueva York, donde reunió a empresarios, inversores y representantes de importantes compañías globales.

Uno de los aspectos destacados de la edición parisina será el contexto generado por la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que comenzó a aplicarse de manera provisoria este año tras más de dos décadas de negociaciones.

Según destacaron desde el entorno diplomático, la Argentina Week buscará aprovechar este nuevo escenario para promover oportunidades de inversión en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y tecnología.

La edición realizada en Nueva York entre marzo de este año reunió a más de 400 inversores y un centenar de directivos de grandes compañías internacionales. Entre los anuncios vinculados a aquel encuentro se destacaron proyectos millonarios en Vaca Muerta, minería de cobre y expansión logística.

Con la mirada puesta en Europa, el Gobierno apuesta ahora a replicar ese interés en París y consolidar nuevas oportunidades de financiamiento e inversión para la economía argentina.