Javier Milei repitió elogios a Trump y críticas a la ONU ante un auditorio casi vacío 

El eco de las palabras de Javier Milei retumbó más fuerte que las presencias en la sala. El presidente argentino volvió a subir al atril de Naciones Unidas con la misma impronta que lo caracteriza: denuncias contra el “globalismo”, loas a Donald Trump y un repaso de consignas que repite en cada escenario internacional. Esta vez, sin embargo, la postal fue elocuente; apenas un puñado de diplomáticos se quedó a escucharlo.

Milei arrancó su intervención recordando su debut en la ONU y reafirmando sus críticas a lo que denomina "el gobierno supranacional de burócratas internacionales". En ese contexto, el ultraderechista rechazó lo que considera extralimitaciones en la defensa de libertades individuales y comerciales, y advirtió que la Argentina "no acompañará nunca" decisiones que, a su juicio, vulneren los derechos naturales de los ciudadanos.

El tramo más fuerte llegó cuando volvió a desplegar su sintonía con Trump. En ese párrafo, Milei celebró la “férrea y exitosa” lucha contra la inmigración ilegal del presidente norteamericano y lo describió como el líder de un “cambio de paradigma” en el comercio internacional. En contraste, el mandatario evitó pronunciarse sobre la guerra en Gaza y apenas se refirió al asesinato del dirigente conservador Charlie Kirk en Estados Unidos.