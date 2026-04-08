Javier Milei recibió a Nahuel Gallo en la Casa Rosada tras su liberación en Venezuela

El Presidente mantuvo su primer encuentro con el gendarme argentino que estuvo 448 días detenido por el régimen de Nicolás Maduro. Participaron funcionarios clave del Gobierno y autoridades de seguridad.

El presidente Javier Milei recibió este miércoles en la Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días detenido en Venezuela y fue liberado el pasado 1° de marzo. El encuentro se realizó en el despacho presidencial y marcó el primer cara a cara entre ambos.

Del cónclave también participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; el jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni; y la senadora Patricia Bullrich. Se trata del mismo equipo que había recibido al uniformado en su regreso al país en el Aeropuerto de Ezeiza.

Primer encuentro en Casa Rosada tras la liberación de Nahuel Gallo

La reunión en Balcarce 50 se concretó a poco más de un mes de la liberación del gendarme. En ese lapso, el Gobierno había priorizado su recuperación física y emocional tras el extenso período de detención.

Luego de su repatriación —gestionada con la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)—, Gallo permaneció alojado en el Edificio Centinela, donde fue sometido a controles médicos. Posteriormente, brindó una conferencia de prensa en la que relató parte de su experiencia en cautiverio.

El cautiverio en Venezuela: 448 días detenido sin debido proceso

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 al intentar ingresar a Venezuela desde Colombia, por el paso fronterizo de San Antonio del Táchira. Su objetivo era reencontrarse con su familia durante las fiestas.

Sin embargo, fue acusado por el régimen de Nicolás Maduro de conspiración, sin acceso a asistencia judicial ni un proceso formal. Permaneció incomunicado durante más de 14 meses en el centro de detención El Rodeo.

En sus primeras declaraciones tras recuperar la libertad, el gendarme denunció condiciones extremas durante su detención y pidió tiempo para poder procesar lo vivido.

La liberación y el regreso a la Argentina

La liberación de Gallo se produjo en el marco de un proceso impulsado por el gobierno venezolano tras gestiones internacionales. Entre ellas, se destacó la mediación de la AFA y la Federación Venezolana de Fútbol.

Luego de su liberación, el gendarme fue trasladado al país en un avión de la entidad deportiva y pudo reencontrarse con su familia: su esposa, su hijo y su madre.

Desde su regreso, también mantuvo reuniones vinculadas a otros casos de argentinos detenidos en Venezuela, como el de Germán Giuliani, quien aún continúa privado de su libertad.

El respaldo del Gobierno y el seguimiento del caso

El encuentro con Milei refuerza el acompañamiento institucional al gendarme y forma parte del seguimiento que el Ejecutivo mantiene sobre la situación de ciudadanos argentinos en el exterior.

En paralelo, el Gobierno continúa con gestiones diplomáticas para lograr la liberación de otros detenidos y monitorea la situación en Venezuela, en un contexto de tensión política y denuncias por violaciones a los derechos humanos.