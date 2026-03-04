Javier Milei recibe al embajador de EE. UU. en Olivos en medio del conflicto en Medio Oriente

El presidente se reunió con Peter Lamelas este martes en la Quinta de Olivos, mientras la región atraviesa tensiones tras ataques y advertencias de Donald Trump. El encuentro refuerza el alineamiento político entre Argentina y Estados Unidos.

El presidente Javier Milei recibió este martes a las 10 hs en la Quinta de Olivos al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en un contexto de alta tensión en Medio Oriente.

El encuentro tenía como objetivo profundizar la relación y coordinación política entre el gobierno argentino y la administración republicana de Donald Trump.

Contexto internacional: Medio Oriente en crisis

La reunión se produce tras el avance de Trump sobre Irán, que incluyó la muerte del líder Ali Jamenei, y recientes ataques iraníes contra la embajada de EE.â¯UU. en Riad, Arabia Saudita.

Donald Trump instó a sus ciudadanos a abandonar más de 12 países de la región, reforzando la percepción de crisis internacional inminente que podría impactar la política y economía global.

Fluida relación diplomática con Estados Unidos

Desde su llegada a Argentina, Peter Lamelas ha mantenido reuniones con funcionarios argentinos clave, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El diplomático estuvo presente también durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso 2026, destacando la cercanía con el gobierno de Milei.

Posible visita de Donald Trump a Argentina

Lamelas confirmó que trabaja en la organización de una visita oficial de Donald Trump al país, un gesto que refuerza el alineamiento político bilateral y subraya la estrategia de Milei de proyectar respaldo internacional en un momento de tensión global.

Mensaje político ante la crisis

El encuentro se interpreta como un gesto de respaldo mutuo, con el Gobierno argentino mostrando apoyo diplomático frente a las amenazas terroristas y la inestabilidad en el Golfo. La reunión también refuerza la imagen de Milei como actor proactivo en política exterior en un contexto internacional delicado.