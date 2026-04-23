Javier Milei recibe a Peter Thiel en Casa Rosada: nueva cumbre con un peso pesado de Silicon Valley

El fundador de PayPal y Palantir Technologies se reunirá con el Presidente este jueves. La visita refuerza los vínculos con el ecosistema tecnológico global y suma peso político y económico.

El presidente Javier Milei mantendrá un nuevo encuentro con el empresario tecnológico Peter Thiel, uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley, en el marco de su visita a la Argentina.

La reunión está prevista para el próximo jueves a las 14 en la Casa Rosada y se suma a una serie de contactos del Gobierno con referentes globales del mundo tecnológico y financiero.

Milei y Peter Thiel: una reunión clave en Casa Rosada

El encuentro no será el primero entre ambos. Ya en 2024, Thiel había visitado la sede del Ejecutivo junto al embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quien destacó en ese momento el interés del empresario por las ideas del actual gobierno.

En esta nueva visita, el magnate llegó al país con un perfil bajo y una agenda reservada, aunque se confirmó que también mantuvo reuniones con el asesor presidencial Santiago Caputo, figura central en la estrategia política y comunicacional de la gestión.

Quién es Peter Thiel, referente global de la tecnología y las inversiones

Peter Thiel es cofundador de PayPal junto a Elon Musk y una de las figuras más influyentes del ecosistema tecnológico global.

También es el creador de Palantir Technologies, una empresa especializada en análisis de datos utilizada por gobiernos, agencias de inteligencia y grandes corporaciones.

A través de su fondo de inversión, participó en etapas tempranas de compañías clave como Facebook, SpaceX y OpenAI, consolidando su perfil como uno de los inversores más influyentes del mundo.

Tecnología, política y poder global

Más allá de su rol empresarial, Thiel también tiene fuerte incidencia en la política estadounidense. Fue uno de los primeros referentes de Silicon Valley en respaldar al expresidente Donald Trump y mantiene vínculos con sectores del Partido Republicano.

Su empresa Palantir, fundada en 2003 con respaldo de la CIA, desarrolla software para el procesamiento de grandes volúmenes de datos, con aplicaciones en seguridad, defensa y geopolítica.

La agenda del Gobierno con líderes tecnológicos

El encuentro con Thiel se inscribe en la estrategia del Gobierno de acercarse a referentes internacionales del sector tecnológico y financiero, en un contexto de búsqueda de inversiones y posicionamiento global.

En paralelo, el empresario también participó de actividades en el país durante el fin de semana, incluyendo su presencia en el estadio Monumental durante el Superclásico del fútbol argentino.

Un vínculo que trasciende lo económico

La reunión entre Milei y Thiel no solo tiene implicancias económicas, sino también políticas e ideológicas, en un escenario donde la tecnología, la inteligencia artificial y la seguridad global ganan cada vez más protagonismo.

El resultado del encuentro podría marcar nuevos pasos en la relación entre Argentina y los principales actores del ecosistema tecnológico internacional.