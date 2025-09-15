Javier Milei presenta el Presupuesto 2026 en cadena nacional atrincherado en el déficit cero 

​

El presidente Javier Milei hablará este lunes en cadena nacional para anunciar el Presupuesto 2026. Será, más que un acto administrativo, una reafirmación política: el Gobierno no piensa cambiar el rumbo pese al golpe electoral en Buenos Aires y a la creciente tensión social.

El mensaje, grabado en el Salón Blanco y pautado para las 21, se extenderá unos treinta minutos con un objetivo: blindar el déficit cero como dogma. Tras una apertura en la que Milei buscará exhibir los supuestos logros de su gestión, el resto estará dedicado a justificar el superávit fiscal. “Cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo”, repitió el vocero Manuel Adorni, resumiendo la línea oficial. Lo novedoso será el tono. Milei intentará reconocer el desgaste social del ajuste , un gesto que sus asesores reclamaban tras la derrota en la provincia. Aun así, lo que viene no traerá alivio.

Según fuentes oficiales, el paquete económico que acompaña el Presupuesto incluye reducción de salarios estatales, recortes en subsidios a energía y transporte, poda de transferencias a las provincias y, como frutilla del postre, reformas estructurales de alto impacto: jubilatoria, laboral y social. El objetivo declarado es un superávit primario del 1,6% del PBI en 2025, incluso más de lo que pidió el FMI. Como explicó a Página/12 el exdirector del organismo, Héctor Torres, “el 1,6% fue una idea del Gobierno, no del Fondo”. La Casa Rosada busca mostrar disciplina extrema, aun a costa de profundizar el malestar.

La cadena nacional, entonces, no será un simple anuncio presupuestario. Será la puesta en escena de un Milei atrincherado en la lógica del ajuste, decidido a mostrar autoridad, aunque crezca la resistencia en la calle y el desgaste en el Congreso.