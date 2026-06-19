Javier Milei lleva a Adorni a Rosario y envía un nuevo gesto interno: “No se va”

En medio de las tensiones internas y el avance de la oposición en el Congreso, Javier Milei ratifica su respaldo a Manuel Adorni y lo suma a la comitiva oficial que viajará a Rosario por el Día de la Bandera. El gesto presidencial busca cerrar filas en el gabinete y enviar un mensaje político claro: el jefe de Gabinete no se mueve de su cargo.milei

El presidente Javier Milei reforzará este sábado su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al llevarlo consigo al acto por el Día de la Bandera en Rosario, en lo que fue interpretado como un nuevo gesto político hacia adentro del Gobierno en medio de las tensiones por su situación judicial y las versiones de crisis interna.

Según fuentes del entorno presidencial, Adorni integrará la comitiva oficial que viajará a Santa Fe junto al resto del gabinete y compartirá la agenda en el histórico Monumento a la Bandera, donde también estarán el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.

En la Casa Rosada aseguran que Milei está convencido de la inocencia de su jefe de Gabinete y que, por ese motivo, no avalará presiones internas ni pedidos externos para apartarlo del cargo. El mensaje “no se va” sintetiza la postura del Presidente frente a las versiones que circularon en los últimos días.

El evento en Rosario también tendrá un componente político adicional: será el primer encuentro entre Milei y Pullaro tras las tensiones por el financiamiento de obras provinciales. Ambos compartirán escenario durante el acto oficial, donde se espera la participación de estudiantes que jurarán la bandera.

En paralelo, el respaldo presidencial ocurre en un contexto de fuerte debate político en el Congreso, donde la oposición impulsa iniciativas que buscan avanzar sobre la continuidad del jefe de Gabinete. Desde el Gobierno, en tanto, se activaron negociaciones con gobernadores y aliados para intentar desactivar cualquier intento de avance legislativo.

Mientras tanto, dentro del oficialismo persisten diferencias sobre la estrategia de defensa, aunque en el entorno presidencial insisten en que la decisión está tomada: Adorni seguirá en funciones mientras Milei mantenga su respaldo político.