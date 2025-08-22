Javier Milei llega a Rosario y es recibido con el repudio masivo de las organizaciones sociales y gremiales 

​

Con motivo de la visita del presidente Javier Milei a la ciudad de Rosario por el aniversario de la Bolsa de Comercio de esa ciudad santafesina, el municipio desplegó un enorme operativo de seguridad desde este viernes por la mañana que incluye cortes de calle en las principales vías de circulación, ya que se esperan masivas movilizaciones en repudio a las políticas de ajuste y la corrupción estatal. Mientras el mandatario prepara su discurso, crece el escándalo por el cobro de coimas para la compra de medicamentos para personas con discapacidad que ya eyectó de su puesto al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9pa1qm

De acuerdo con una convocatoria que se empezó a alimentar en las últimas horas, los manifestantes se concentrarán en la esquina de San Juan y Corrientes a las 17 de este viernes, y desde ahí marcharán hacia Córdoba 1402 (donde se ubica la Bolsa de Comercio rosarina) o hasta donde puedan llegar, ya que la Municipalidad de Rosario dispuso entre las 16 y 22 un operativo especial de ordenamiento del tránsito en un sector del centro de la ciudad. Los cortes serán en: Corrientes y La Rioja, con desvíos hacia calle La Rioja, Corrientes y San Lorenzo, con desvíos hacia calle San Lorenzo, Paraguay y San Lorenzo, desvíos hacia calle San Lorenzo, Entre Ríos y Santa Fe, con desvíos hacia calle Entre Ríos Paraguay y Santa Fe.

Si bien el acto por el aniversario de la BCR está previsto que comience a las 17, el presidente dará su discurso a partir de las 18.30, de acuerdo a lo previsto en el protocolo presidencial. Además, se espera que arribe al tradicional edificio de Córdoba y Corrientes media hora antes. Su discurso será transmitido por el canal oficial de YouTube. “No tenemos dudas de que Milei es persona no grata y no nos llama la atención que la Bolsa de Comercio lo invite, porque ellos lo único que buscan, como siempre lo han hecho, es maximizar sus ganancias en desmedro de los trabajadores”, expresó el secretario general de la seccional Rosario del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Edgardo Arrieta, al anticipar la movilización durante una rueda de prensa.

En tanto, el líder local de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Eduardo Del Monte, recordó por su parte que las políticas económicas aplicadas por la gestión libertaria “llevó a muchos compañeros al empobrecimiento” como consecuencia de que “no hay laburo” y “cada vez más gente come de la basura y duerme en la calle”. La visita del Presidente –que pegó el faltazo a la conmemoración del Día de la Bandera el 20 de junio en los actos oficiales del Monumento– es un hecho repudiable que las organizaciones convocantes exteriorizarán mediante una movilización, según consignaron los dirigentes.