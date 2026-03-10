Javier Milei inauguró la “Argentina Week” en Nueva York con duras críticas a empresarios

Durante la apertura de la “Argentina Week”, el presidente sostuvo que el país es “un excelente caso de negocios”, cuestionó a empresarios industriales y aseguró que la economía podría crecer con fuerza en los próximos años.

El presidente Javier Milei participó en Nueva York de la apertura de la Argentina Week, un evento que reúne a empresarios e inversores internacionales con el objetivo de promover inversiones en el país. Durante su discurso, el mandatario aseguró que “Argentina es un excelente caso de negocios”, aunque también dedicó parte de su intervención a cuestionar a algunos empresarios argentinos.

En ese contexto, el jefe de Estado mencionó sus recientes enfrentamientos con el CEO del grupo Techint, Paolo Rocca, y con el empresario Javier Madanes Quintanilla, propietario de Fate y Aluar. Milei los calificó como “empresarios prebendarios” y sostuvo que durante años actuaron en connivencia con la política.

“Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero eso se terminó”, afirmó el mandatario durante su exposición ante inversores.

El Presidente también se refirió al cierre de la fábrica de neumáticos Fate y aseguró que el empresario habría intentado presionar al Gobierno para mantener barreras arancelarias. Según planteó, la apertura comercial permitirá que los consumidores accedan a productos más baratos, aunque algunos sectores productivos deban reconvertirse.

En ese sentido, sostuvo que los puestos de trabajo que se pierdan en determinadas actividades se trasladarán a otras áreas de la economía con mejores salarios.

Durante su discurso, Milei también defendió su programa económico y destacó lo que considera logros de su gestión, como la reducción de la pobreza y el ordenamiento de las cuentas públicas. Además, proyectó que la economía argentina podría crecer entre 4% y 5% anual en los próximos años, y que ese ritmo podría alcanzar entre 7% y 8% si el riesgo país disminuye significativamente.

“Argentina podría estar duplicando su Producto Bruto Interno cada nueve o diez años”, afirmó el mandatario al cerrar su exposición ante empresarios y representantes del sector financiero.