Javier Milei hace campaña con un nuevo libro 

​

El presidente Javier Milei anunció en sus redes sociales la presentación de su nuevo libro La construcción del milagro, que se realizará el próximo lunes 6 de octubre desde las 17 horas en el Movistar Arena, en medio de la campaña electoral.

“La construcción del milagro. Reserva tus entradas en: https://mileielmilagro.com. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad carajo”, escribió el mandatario en X junto al flyer del evento, que es de ingreso gratuito pero requiere de inscripción previa.

https://twitter.com/JMilei/status/1969525037288800697

La obra publicada por la editorial Hojas del Sur, cuyo valor es de $32.000 -o de $25.600 si se abona en efectivo-, consta de 576 páginas en las que el ultraderechista expone los fundamentos que estuvieron detrás las decisiones de Gobierno que tomó desde su asunción el 10 de diciembre de 2023.

El libro, en el que el mandatario defiende su programa económico, que según él se ha calificado en el ámbito internacional como “el milagro argentino”, se presenta en uno de los momentos más difíciles del Gobierno, acorralado por una crisis cambiaria, económica y de credibilidad política por los escándalos de coimas que salpican a sus funcionarios.

No es la primera vez que el mandatario presenta un libro en un estadio. En mayo de 2024 presentó su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica en el Luna Park, donde interpretó para el público “Panic Show”, la canción de La Renga que se apropió para La Libertad Avanza.

En este nuevo libro, el mandatario cambió de editorial. Luego de que Planeta debiera retirar del mercado ejemplares de “El camino del libertario” debido a que en la edición española se incluyeron datos biográficos falsos de Milei, el presidente eligió trabajar ahora con la editorial Hojas del Sur, que integra el plantel organizador de “La Derecha Fest” en Buenos Aires y que incluye autores como Nicolás Márquez, Agustín Laje, Diego Recalde o Marcelo Duclós.