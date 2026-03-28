Javier Milei: “Expropiar está mal” tras el fallo favorable a la Argentina

El Presidente destacó la decisión de la Justicia de Estados Unidos que alivió el frente financiero del país y apuntó contra la gestión que impulsó la estatización de la petrolera en 2012.

El presidente Javier Milei brindó un mensaje por cadena nacional luego del fallo de la Justicia de Estados Unidos que favoreció a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF. Durante su discurso, el mandatario afirmó que “expropiar está mal” y destacó el resultado como un logro de su gestión.

En el inicio de su mensaje, Milei sostuvo que el resultado era “virtualmente imposible”, pero que se logró revertir gracias al trabajo político, jurídico y diplomático del Gobierno. “Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible”, remarcó.

El Presidente también cuestionó con dureza a la gestión que llevó adelante la estatización en 2012, mencionando a Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Afirmó que aquella decisión fue “una aventura suicida” que pudo haber tenido consecuencias económicas graves para el país.

En ese marco, insistió en que “el populismo puede aparentar beneficios en el corto plazo”, pero advirtió que genera efectos negativos a mediano y largo plazo, especialmente en términos de confianza internacional y seguridad jurídica.

El mensaje fue grabado en la Casa Rosada y contó con la presencia de funcionarios del Gabinete, entre ellos Karina Milei, Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia que había condenado a la Argentina a pagar una indemnización millonaria, estimada en unos 18.000 millones de dólares con intereses. De esta manera, el país queda, por el momento, eximido de afrontar ese pago.

Además, el tribunal determinó que los reclamos por daños no eran válidos bajo la legislación argentina y dejó sin efecto la obligación de transferir acciones de la compañía. Si bien los demandantes aún pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, especialistas consideran baja la probabilidad de que el caso sea revisado.