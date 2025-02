Javier Milei “ejecutó” a la hija de Domingo Cavallo 

​

El presidente Javier Milei decidió cobrarse la nueva controversia generada por las críticas de Domingo Cavallo al plan económico. Pidió puertas adentro de Casa Rosada pasar por la “guillotina” a la hija del exminstro menemista, quien hasta este lunes se desempeñaba como embajadora argentina en la OEA desde hace un año, cuando todo en La Libertad Avanza (LLA) era una luna de miel.

La confirmación de la noticia la dio el vocero Manuel Adorni, a través de las redes sociales. “Por decisión del Presidente de la Nación, Sonia Cavallo deja de ser la embajadora argentina ante la OEA”.

Sonia Cavallo había sido designada como representante argentina frente a la Organización de los Estados Americanos a principios de 2024, cuando la Cancillería estaba a cargo de Diana Mondino. Desde entonces, la hija del exministro del menemismo y la Alianza fue la encargada de las gestiones económicas y políticas en ese organismo dominado por la derecha.

Entre otras cuestiones, fue una de las protagonistas de una polémica desatada cuando propuso cambios retrógrados en las resoluciones sobre derechos humanos, con especial énfasis en barrer las referencias a derechos sexuales y reproductivos, ambientales y los relacionados con la diversidad.

Si bien aún no se conocen las razones del pedido de apartamiento que habría hecho el propio Milei, la decisión de pasarla por la “guillotina” -que el Presidente dijo hoy que está en manos de Karina Milei- surgió luego del nuevo contrapunto desatado entre Milei y Cavallo.

En los últimos días, el exministro cuestionó la política monetaria del gobierno nacional y alertó al Palacio de Hacienda sobre la “apreciación exagerada” del tipo de cambio.

“Como consecuencia del manejo de los tipos de cambio en un contexto de fuertes restricciones para el movimiento de capitales, se ha producido una apreciación real del Peso que crea preocupación a productores agropecuarios, exportadores en general, e industriales y prestadores de servicios que compiten con importaciones”, dijo.

Milei esta lunes por la mañana le salió al cruce. Desestimó esos dichos y lo descalificó como “impresentable” a Cavallo. “Este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad porque no tuvimos que tener una hiperinflación previa para hacerlo”, retrucó el jefe de Estado.

Sonia Runde Cavallo es la única mujer de los tres hijos del matrimonio entre Domingo Cavallo y Sonia Abrazian. Tiene 51 50 años, nació en Córdoba y vive desde hace años en Estados Unidos. Como economista logró una vasta carrera. Se graduó en la Universidad de San Andrés y tiene una Maestría en la Universidad de Harvard, en el área de Políticas Públicas y también fue fundadora del Centro de Políticas Públicas para la Equidad (CIPPEC).

Por su carrera y desempeño, comenzó a vincularse con organizaciones vinculadas al Partido Republicano. Escribió junto con su padre dos libros: “Historia Económica de la Argentina” (2018) y “Argentina’s Economic Reforms of the 1990s in Contemporary and Historical Perspective” (2019).

Pero el encono de Milei no sería con Sonia sino con Domingo Felipe. En su diatriba hacia él desatada luego de una pregunta sobre las críticas que le hizo, Milei no sólo cuestionó la “convertibilidad” de los ’90 sino que también puso en tela de juicio el carácter del exministro Carlos Menem y Fernando de la Rúa, y mentor de Federico Sturzenegger: “Mientras él insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, defendía el tipo de cambio de la convertibilidad”, le enrostró el Presidente.

Milei había anticipado más temprano, a propósito de la expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza, el destino que les esperaba a quienes piensan diferente a él. Luego de decir que al legislador porteño lo “ejecutaron” explicó: “Dicen que mi hermana tiene una guillotina. Bueno sí, tiene una guillotina. Si usted hace cosas en contra de los parámetros que nosotros defendemos, guillotina”. La cabeza que rodó ahora fue la de la hija de Cavallo.