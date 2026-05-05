Javier Milei crea el ENRGE y designa su directorio

El nuevo ente unificará las funciones de regulación del gas y la electricidad, reemplazando al Enargas y al ENRE. Tendrá autoridades con mandatos escalonados.

El presidente Javier Milei firmó el decreto 318 que oficializa la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) y designa a su directorio, el cual será publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas.

El nuevo organismo, previsto en la Ley de Bases sancionada en 2024, tendrá como objetivo unificar la regulación del sistema energético, lo que implicará la disolución del Enargas y del ENRE, en un proceso que demandará la integración de ambas estructuras.

La presidencia del ENRGE estará a cargo de Néstor Marcelo Lamboglia, actual interventor del ENRE, con un mandato de cinco años. Como vicepresidente fue designado Vicente Serra por cuatro años, mientras que el directorio se completa con Marcelo Alejandro Nachon como primer vocal (tres años), Griselda Lambertini como segunda vocal (dos años) y Sergio Falzone como tercer vocal (un año).

Las designaciones surgieron de un proceso de selección iniciado en octubre, con convocatoria abierta y evaluación de candidatos por parte de un comité técnico. Posteriormente, la propuesta fue elevada al Congreso sin objeciones, lo que habilitó su oficialización.

Sin embargo, antes de su puesta en funcionamiento formal, ya surgieron tensiones internas entre los futuros integrantes del organismo. Las diferencias se centraron en la renovación de contratos dentro del Enargas y el rol que tendrán los equipos de asesores en la nueva estructura.

Mientras Lamboglia planteó la necesidad de frenar incorporaciones hasta la puesta en marcha del ente, Nachon avanzó con renovaciones contractuales, lo que generó roces entre las partes. El debate también incluye la continuidad o no de los cuerpos de asesores dentro del nuevo organismo.

Con la creación del ENRGE, el Gobierno busca avanzar en una reorganización integral del sistema regulatorio energético, en línea con su política de simplificación administrativa y unificación de organismos.