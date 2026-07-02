Javier Milei canceló su viaje a Estados Unidos y mantendrá su agenda oficial en Argentina

El presidente Javier Milei suspendió su viaje a Estados Unidos para el 4 de julio y priorizará su agenda oficial en Argentina, que incluye actos por el Día de la Independencia.

El presidente Javier Milei finalmente no viajará a Estados Unidos para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país, previstas para el próximo 4 de julio. Aunque la posibilidad fue evaluada en los últimos días por el Gobierno, la Casa Rosada confirmó que el mandatario permanecerá en Argentina para cumplir con los compromisos oficiales ya programados.

La decisión responde principalmente a cuestiones de agenda y organización. Según fuentes oficiales, una modificación en el cronograma de un encuentro de empresarios e inversores en Sun Valley, que formaba parte de la planificación inicial, terminó por inclinar la balanza a favor de mantener la actividad presidencial en el país.

La agenda que mantendrá Milei en el país

Con la suspensión del viaje, el Presidente enfocará su agenda en los actos previstos por el Día de la Independencia argentina.

Entre las actividades confirmadas figura la tradicional vigilia del 8 de julio en Tucumán, mientras que el 9 de julio participará del Te Deum que se celebrará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, uno de los eventos centrales de la conmemoración patria.

Desde el Gobierno señalaron que estos compromisos institucionales fueron determinantes al momento de definir la agenda presidencial para la próxima semana.

La relación con Estados Unidos seguirá siendo prioritaria

Pese a la cancelación del viaje, en la Casa Rosada insistieron en que la relación bilateral con la administración del presidente estadounidense Donald Trump continúa siendo uno de los ejes centrales de la política exterior argentina.

Fuentes oficiales indicaron que existió una invitación para participar de las actividades del 4 de julio, aunque aclararon que la presencia de Milei nunca fue confirmada de manera oficial y que se prevén nuevas oportunidades para concretar un encuentro entre ambos mandatarios.

La decisión se conoció un día después de que Milei asistiera a la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires con motivo del 250° aniversario de la independencia estadounidense.

En ese acto compartió la actividad con integrantes de su Gabinete y con el embajador Peter Lamelas, quien reafirmó la intención de seguir fortaleciendo los vínculos entre ambos países.

Mientras tanto, el vicecanciller Pablo Quirno podría representar a la Argentina en Estados Unidos durante las actividades relacionadas con la llegada de la Fragata Libertad al puerto de Nueva York, una escala que coincidirá con los festejos por el Día de la Independencia.