Javier Milei aseguró que La Libertad Avanza se aliará con el PRO en la provincia de Buenos Aires 

​

El presidente Javier Milei reveló que La Libertad Avanza y el PRO de Mauricio Macri unirán fuerzas para competir por la provincia de Buenos Aires, con el vigente diputado nacional José Luis Espert como su principal candidato.

El anuncio se produjo tras los resultados de las elecciones desdobladas en la Ciudad de Buenos Aires. El mandatario nacional anticipó que buscarán replicar el “modelo nacional” en territorio bonaerense, prometiendo una “paliza en las urnas” al actual gobernador Axel Kicillof. El Presidente, en una entrevista radial este viernes por la noche, no dudó en expresar su confianza: “Le daremos una paliza en las urnas en septiembre, en octubre y en 2027 le vamos a ganar la provincia”. Para lograr este objetivo, afirmó haber alcanzado un acuerdo con el PRO, y aseveró: “Vamos a ir juntos”.

Consultado sobre esta estratégica alianza con el PRO en el distrito electoral más grande del país, Milei comentó que la noche anterior había cenado con Cristian Ritondo, el dirigente del PRO designado por Mauricio Macri para negociar el pacto electoral con La Libertad Avanza. Aunque no brindó mayores precisiones sobre el encuentro, la confirmación de la cumbre generó gran expectativa en el ámbito político. El primer mandatario explicó que mantiene una “excelente relación>” con el expresidente Mauricio Macri, a pesar de que en los comicios pasados lo catalogó como un “llorón de cristal”, y pese a que los trolls de La Libertad Avanza rompieron la veda electoral el sábado pasado para difundir un video fake hecho con inteligencia artificial que contra la candidata del PRO, Silvia Lospenatto. “En definitiva, si el horizonte es compartido, se van a encontrar las maneras de acomodarse”, sostuvo Milei, mostrando una clara disposición a la unidad. Sin embargo, no dejó de señalar algunos hechos de la campaña, que no atribuyó directamente a Macri, y que no toleró, como la contratación de Antoni Gutiérrez-Rubí, quien fue asesor del oficialismo porteño. En este sentido, ratificó con firmeza: “En la provincia de Buenos Aires vamos a ir juntos con Macri y la vamos a ganar.

Es el presidente de la comisión más importante del Congreso. Es un jugador importantísimo y clave. Siendo dos fanáticos de la economía, no venimos a perder el tiempo”. Además, añadió que Espert se encuentra trabajando codo a codo con los ministros nacionales para “replicar lo que se hizo en el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires”.El Presidente también dedicó un espacio para elogiar el rol de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Destacó su ardua tarea en el armado territorial de La Libertad Avanza y subrayó el vertiginoso crecimiento que experimentó el espacio bajo su liderazgo, logrando conformar un partido político en 17 distritos en solo seis meses y consolidando una marca electoral que, según remarcó, “superó ampliamente al kirchnerismo en todos los lugares donde compitieron”. “Al kirchnerismo le vamos ganando cinco a cero, en todos los lugares donde nos presentamos los aplastamos”, aseguró Milei, aunque los resultados de las provincias que adelantaron sus elecciones no siempre reflejaron esa misma contundencia. Al referirse a las versiones que lo responsabilizaban por el retroceso del proyecto de Ficha Limpia en el Congreso, Milei desestimó las acusaciones, calificándolas como parte de una operación en su contra y de su gobierno. “Todo el mundo sabe que yo detesto la rosca. ¿Le parece que voy a llamar por teléfono para hacer caer un proyecto que es mío?”, planteó durante la entrevista, enfatizando su postura anti-rosca política.

En otro tramo de la conversación, el Jefe de Estado se tomó el tiempo para explicar las medidas anunciadas esta semana destinadas a facilitar el uso de dólares no declarados. Detalló que el esquema prevé que cualquier persona pueda gastar hasta 50.000 dólares por mes sin ningún tipo de control. “Esto significa reparar a los argentinos que fueron sistemáticamente agredidos por el Estado argentino y que ahora puedan usar su canuto como quieran”, afirmó. La medida, según el mandatario, busca movilizar el atesoramiento en moneda extranjera para transformarlo en inversión, lo que permitiría acelerar el crecimiento económico y facilitar nuevas rebajas impositivas. “Eso genera un círculo virtuoso: baja la presión fiscal, más gente entra al sector formal, entonces podés bajar aún más los impuestos”, sostuvo Milei, delineando el impacto positivo que espera. El Presidente insistió además en que la economía ya muestra claras señales de recuperación. “Decían que nos íbamos a hundir en una gran depresión. Después dijeron que era una ‘L’, después empezaron con que era una ‘pipita de Nike suave’, después reconocieron que era una ‘V’ y finalmente terminó siendo una tilde”, comparó el presidente, destacando la evolución favorable de las proyecciones económicas.

Por último, Milei proyectó que la inflación continuará su proceso de desaceleración, estimando que alcanzará el 0% hacia mediados del año próximo. “Los rezagos de la política monetaria duran entre 18 y 24 meses. Como dejamos fija la cantidad de dinero a mitad del año pasado, lo lógico es que desaparezca a mitad del que viene”, anticipó, generando expectativas sobre la estabilidad económica futura del país.