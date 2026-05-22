Javier Milei anunció una baja en las retenciones para el trigo, la cebada y la soja

El presidente Javier Milei anunció la reducción de retenciones para el trigo y la cebada desde junio y un esquema de baja progresiva para la soja desde 2027. También anticipó recortes para sectores industriales como automotriz, petroquímica y maquinaria.

El presidente Javier Milei anunció este miércoles una baja en las retenciones para el sector agroexportador y adelantó un esquema de reducción progresiva para la soja y otras industrias clave. El anuncio se realizó durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La medida forma parte del plan oficial de reducción de impuestos y achicamiento del Estado, con impacto directo en el campo y la industria.

El mandatario confirmó que las retenciones al trigo y la cebada bajarán del 7,5% al 5,5% a partir de junio de este año.

La medida fue presentada como parte de un esquema de alivio fiscal para el sector agropecuario, uno de los principales generadores de divisas del país.

En el caso de la soja, Milei anunció un esquema de reducción gradual de retenciones que comenzará en enero de 2027.

La baja será de entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales por mes, dependiendo de la recaudación, y se extendería hasta 2028.

El propio presidente condicionó el ritmo del recorte a la continuidad de su gestión.

Durante su discurso, Milei defendió la política de reducción del gasto público como eje central de su programa económico.

“Vamos a seguir bajando impuestos y achicando el Estado para devolverle el dinero a los argentinos”, sostuvo el mandatario ante empresarios del sector agroindustrial.

El anuncio no se limitó al agro. El Presidente confirmó que también habrá reducciones de retenciones para sectores industriales.

Entre ellos mencionó a la industria automotriz, petroquímica y de maquinaria, con un cronograma que será definido por el Ministerio de Economía en los próximos días.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) celebraron la decisión de reducir los derechos de exportación.

La entidad destacó especialmente la baja para la soja y aseguró que trabajará junto al Gobierno para evitar impactos negativos en la comercialización.