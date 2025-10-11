Javier Milei anunció que impulsará una reforma laboral y tributaria 

​

El presidente Javier Milei anunció este viernes, durante un acto de campaña en la empresa Sidersa, en San Nicolás, que busca impulsar una reforma laboral y tributaria. Según el mandatario, esta “reforma profunda en el mundo del trabajo” generará más empleos, aunque esa fórmula ya haya fracasado en el país. De todas maneras, para concretar esas supuestas mejoras, puso como condición que la población acompañe a su fuerza política en las próximas elecciones. También se refirió al swap anunciado este jueves por 20.000 millones de dólares,al que definió como un “apoyo histórico de Estados Unidos para proveernos de estabilidad en este momento de turbulencia política”.

Milei enfatizó que buscará la renegociación de los convenios colectivos de trabajo, a los cuales tildó de antiguos. “Los trabajadores también necesitan la reforma, porque cuando hay más demanda del empleo, el precio del salario sube”, consideró el Presidente. Entre sus delirantes propuestas, sugirió que, fruto de esa reforma, podría no ser necesario contratar a un contador “para montar una empresa y generar trabajo formal”. Además, en el marco de la reforma tributaria, prometió implementar una renovación del régimen del Impuesto a las Ganancias para las personas humanas mediante una reforma en el sistema de deducciones y la instalación del “principio de inocencia fiscal” para que “blanquear sea más provechoso que evadir”.

Sidersa, dedicada a la industria siderúrgica, se sumó al RIGI en julio pasado. En uno de los ingresos a la planta se ubicaron manifestantes de diversas agrupaciones, con el paso cerrado por efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal. El predio se encuentra a la vera de la autopista que conecta Rosario y Buenos Aires.

El swap, un “hito fundacional

“Milei hizo referencia al anuncio del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien confirmó un swap con la Argentina por 20.000 millones de dólares y la compra de pesos argentinos a través del banco Santander, luego de haber mantenido reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo. “Confío en que este será un hito fundacional de esta nueva era que, como país, estamos comenzando. Nos permitirá avanzar en la construcción de la Argentina que estoy convencido que todos deseamos”, analizó el presidente. En ese sentido, lo definió como un “apoyo histórico de Estados Unidos para proveernos de estabilidad en este momento de turublencia política.

El rumbo que Argentina ha emprendo desde 2023 le ha valido el reconocimiento del mundo entero; y el coraje, el esfuerzo y la paciencia de todos los argentinos son un ejemplo para las naciones de Occidente”, comentó.

Milei, persona non grata en San Nicolás

Luego de su viaje fugaz por Mendoza, el Presidente arribó a San Nicolás en el medio de protestas en su contra organizadas por movimientos sociales y políticos. Incluso, el Movimiento Derecho al Futuro declaró a Milei “persona non grata en San Nicolás”.

Milei salió a hacer campaña en los últimos días de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. Ya realizó visitas a Córdoba, Mar del Plata, Tierra del Fuego y Mendoza. En esos viajes relámpago tuvo que afrontar manifestaciones en contra, cada vez más crecientes ante la deriva del Gobierno, sumiso a los requerimientos de Estados Unidos, y con la polémica con los productores por las retenciones, tras la quita del beneficio que favoreció a los grandes exportadores.