Javier Lanari dejó la Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno nacional

Javier Lanari dejará la Secretaría de Comunicación y Prensa tras dos años y medio de gestión. Manuel Adorni confirmó la salida y anunció que habrá un reemplazante.

El Gobierno nacional confirmó este lunes la salida de Javier Lanari de la Secretaría de Comunicación y Prensa, una de las áreas clave dentro de la estructura de comunicación de la administración de Javier Milei. El anuncio fue realizado por Manuel Adorni, quien agradeció públicamente el trabajo del funcionario y adelantó que en los próximos días se conocerá el nombre de su sucesor.

La decisión marca un nuevo movimiento dentro del esquema comunicacional de la Casa Rosada, en medio de una reorganización impulsada por el Ejecutivo para fortalecer la estrategia de difusión de la gestión.

Una salida anunciada por Adorni

La confirmación llegó a través de las redes sociales de Manuel Adorni, quien destacó el rol que Lanari desempeñó desde el inicio de la gestión libertaria.

“Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión”, escribió el funcionario.

Además, expresó sus deseos de éxito para la nueva etapa profesional del ahora exsecretario y señaló que el Gobierno trabaja en la designación de quien ocupará el cargo vacante.

Lanari había acompañado el desarrollo de la estrategia comunicacional del Ejecutivo desde los primeros meses de gestión y se convirtió en una de las piezas centrales del área junto al equipo que encabezó Adorni.

La reorganización de la comunicación oficial

La salida del funcionario se produce en un contexto de cambios dentro de la estructura de comunicación presidencial. Según adelantó Adorni, el futuro secretario trabajará en coordinación con Adrián Ravier, quien asumió recientemente funciones dentro del renovado esquema comunicacional del Gobierno.

La intención oficial es consolidar una nueva etapa en la comunicación institucional de la Casa Rosada, en momentos en que la administración nacional busca reforzar la difusión de sus principales medidas y decisiones de gestión.

Por el momento no trascendieron los motivos de la salida de Lanari ni el nombre de quien será designado para reemplazarlo. Desde el Gobierno indicaron que el anuncio se realizará en los próximos días.

La modificación representa uno de los cambios más relevantes dentro del área encargada de la comunicación oficial desde el inicio de la gestión de Javier Milei y forma parte de una reconfiguración más amplia que busca redefinir el funcionamiento del equipo de prensa presidencial.