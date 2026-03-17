Irán acusó a Javier Milei de cruzar una “línea roja imperdonable” y escala la tensión con Argentina

Teherán reaccionó con dureza tras los dichos del Presidente, quien calificó al país como “enemigo”. Advirtió posibles represalias y elevó la tensión geopolítica con Argentina.

La tensión entre Argentina e Irán escaló a un nivel crítico luego de que el gobierno iraní acusara formalmente al presidente Javier Milei de haber cruzado una “línea roja imperdonable”. La reacción llegó tras declaraciones del mandatario, quien definió a la República Islámica como un “enemigo” del país.

La advertencia fue difundida a través del Tehran Times, medio cercano al régimen de Teherán, y marca un fuerte deterioro en la relación diplomática.

Crisis con Irán: qué dijo Milei y por qué generó el conflicto

El conflicto se desató luego de un discurso de Milei en una universidad judía en Estados Unidos, donde reafirmó su alineamiento con el eje occidental y su cercanía con Estados Unidos e Israel.

En ese contexto, el Presidente justificó su postura con referencias a los atentados contra objetivos judíos en Argentina. “Nos han metido dos bombas”, afirmó en alusión a los ataques a la AMIA y a la Embajada de Israel, y concluyó: “Por lo tanto, son nuestros enemigos”.

La dura respuesta de Irán: “Habrá una respuesta proporcionada”

Desde Teherán, la reacción fue inmediata y con tono de advertencia. El comunicado señala que Argentina se ha declarado “oficialmente” como una nación hostil, lo que podría derivar en represalias.

“Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”, sostiene el texto difundido por medios iraníes. Además, advierte sobre una “respuesta proporcionada” frente a lo que consideran una agresión política y diplomática.

Acusaciones cruzadas y advertencias de seguridad

La editorial también acusa al Gobierno argentino de alinearse con acciones militares de Estados Unidos, vinculando su postura con conflictos recientes en Medio Oriente, como un ataque con misiles en la ciudad de Minab.

En ese marco, Irán aseguró que mantiene una “vigilancia total” frente a lo que define como “complots”, una frase que eleva el nivel de alerta y preocupación en materia de seguridad internacional.

Escalada diplomática y preocupación en Argentina

El endurecimiento del discurso iraní deja a la relación bilateral en uno de sus momentos más tensos. Si bien el comunicado diferencia entre el pueblo argentino y su gobierno, responsabiliza directamente a Milei por el deterioro del vínculo.

La situación abre un escenario de incertidumbre y preocupación para Argentina, tanto en el plano diplomático como en el de la seguridad, ante la posibilidad de nuevas escaladas o reacciones del régimen iraní.