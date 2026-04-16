Investigan amenazas de tiroteos en colegios de al menos cinco provincias y apuntan a un reto viral

Mensajes intimidatorios escritos en baños y paredes de instituciones educativas encendieron la alarma. Las autoridades activaron protocolos de seguridad y analizan si el fenómeno está vinculado a un desafío difundido en TikTok.

Una serie de amenazas de presuntos tiroteos aparecieron en escuelas de distintas provincias del país, lo que generó preocupación entre directivos, docentes y familias. Los mensajes, escritos en baños y paredes de los establecimientos, repetían la frase “mañana tiroteo” junto a fechas específicas, lo que motivó la intervención de la Justicia y de fuerzas de seguridad.

Los casos se registraron en instituciones educativas de Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y otras jurisdicciones. En cada situación se activaron protocolos de emergencia, se reforzó la presencia policial y se mantuvo contacto directo con las fiscalías para investigar el origen de las amenazas.

En Tucumán, directivos de dos colegios realizaron denuncias formales tras hallar pintadas que advertían sobre un supuesto ataque. La Policía dispuso custodia en los establecimientos y confirmó que las clases continuaron con normalidad mientras avanzaban las investigaciones.

Situaciones similares se detectaron en una escuela de Villa Elisa, en la provincia de Buenos Aires, y en varios establecimientos de Córdoba, donde fuentes policiales indicaron que las amenazas podrían estar vinculadas a un reto viral difundido en redes sociales. La hipótesis también es analizada en Mendoza, donde intervino Policía Científica para intentar identificar a los responsables.

Aunque ninguna de las advertencias se concretó, el episodio generó temor en la comunidad educativa. Algunos padres decidieron no enviar a sus hijos a clases, mientras que autoridades escolares organizaron reuniones informativas y charlas preventivas.

La investigación continúa para determinar si se trata de hechos aislados o de una acción coordinada. En paralelo, las autoridades reforzaron la vigilancia en los accesos y pidieron a la comunidad aportar información para identificar a quienes realizaron las amenazas.