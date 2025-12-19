Investigadores advierten que la nueva gripe H3N2-K podría generar una temporada “brutal” en 2026

Especialistas en enfermedades infecciosas alertaron que el subclado H3N2-K de la gripe podría propagarse más que en años anteriores durante 2026, debido a nuevas mutaciones que le permitirían evadir parcialmente la inmunidad previa.

Investigadores internacionales advirtieron que la nueva variante de gripe H3N2, conocida como subclado K, podría provocar una temporada de influenza especialmente intensa en 2026, con una circulación más amplia que la registrada en años anteriores.

La gripe o influenza muta de manera constante y, en la actualidad, la cepa predominante en Estados Unidos es la H3N2, una variante conocida, pero con un subclado nuevo que presenta cambios genéticos relevantes. Según los especialistas, estas mutaciones podrían facilitar una propagación más rápida del virus.

Una variante “prima” de la gripe conocida

El profesor adjunto de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de Yale, Scott Roberts, explicó que la H3N2-K tiene varias mutaciones que la diferencian de versiones previas. “Es una especie de prima de lo que siempre hemos tenido, pero con cambios suficientes como para preocuparnos”, señaló.

Los expertos remarcan que el comportamiento del virus podría modificar el patrón habitual de la influenza estacional, con un impacto mayor en la cantidad total de infecciones.

¿Es más grave que otras cepas?

Por el momento, no está claro si el subclado K provoca cuadros más severos que otras variantes de H3N2. Así lo indicó el profesor de microbiología de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, Scott Hensley, quien investiga la evolución del virus de la gripe.

Sin embargo, Hensley advirtió que la nueva variante podría ser más hábil para evadir la inmunidad, tanto la generada por infecciones previas como la inducida por las vacunas. “Eso hace probable que se propague más que en años anteriores y que cause más infecciones en general”, explicó.

Preocupación por una temporada consecutiva intensa

Los especialistas compararon la posible evolución de la influenza con temporadas previas. “Por lo general, no tenemos dos malas temporadas de gripe seguidas. Pero con esta nueva cepa del subclado K, ligeramente más mutada de lo habitual, muchos tememos que eso pueda ocurrir”, advirtió Roberts.

Esta situación genera inquietud entre epidemiólogos y sistemas de salud, que ya comenzaron a prepararse ante un posible aumento sostenido de casos.

Qué dicen los datos oficiales

De acuerdo con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los casos de gripe se mantienen dentro de los niveles esperados para esta época del año. No obstante, “la actividad de la influenza está aumentando en este mismo instante”, remarcó Hensley, según consignó The New York Times.

Los especialistas estiman que los contagios alcancen su pico entre enero y febrero, impulsados por el incremento de los viajes de invierno y las reuniones sociales durante las fiestas.

Eficacia de la vacuna frente a la H3N2-K

La aparición de nuevas mutaciones generó dudas sobre la eficacia de la vacuna antigripal actual. Aunque algunos expertos temen que sea menos efectiva de lo previsto, coinciden en que sigue siendo una herramienta clave para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones.

Datos preliminares de Inglaterra en 2025 mostraron que la vacuna tuvo una eficacia de entre 70% y 75% para evitar hospitalizaciones por gripe en niños, mientras que en adultos la protección osciló entre 30% y 40%.

Ante este escenario, los investigadores recomiendan mantener la vacunación anual, reforzar las medidas de prevención y monitorear de cerca la evolución del subclado H3N2-K, que podría convertirse en uno de los principales desafíos sanitarios de 2026.