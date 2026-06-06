Internaron de urgencia a Lázaro Báez: sufrió una pulmonía y preocupa su estado de salud

El empresario santacruceño, condenado a 15 años de prisión en las causas Ruta del Dinero K y Vialidad, fue trasladado de urgencia a un centro de salud tras sufrir una pulmonía. Su delicado cuadro se suma a otros problemas médicos que arrastra desde hace tiempo.

Lázaro Báez debió ser internado de urgencia luego de presentar un cuadro de pulmonía mientras cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas conocidas como la Ruta del Dinero K y Vialidad.

El empresario santacruceño fue trasladado en ambulancia para recibir asistencia médica especializada, en un contexto marcado por un deterioro progresivo de su estado de salud que ya había motivado pedidos judiciales para acceder nuevamente al beneficio de la prisión domiciliaria.

Según trascendió, Báez es paciente diabético y en los últimos meses había registrado diversas complicaciones médicas. Entre ellas, cuadros de hipertensión arterial y bronquitis, además de una patología en el colon que le habría provocado episodios de hemorragias digestivas.

El agravamiento de su cuadro obligó a una rápida intervención médica, generando preocupación sobre su evolución clínica mientras permanece bajo custodia judicial.

Un estado de salud cada vez más delicado

El empresario había solicitado durante 2025 una revisión de sus condiciones de detención debido a sus problemas de salud. En ese marco, fue trasladado a Buenos Aires para ser sometido a distintos estudios y evaluaciones médicas.

La nueva internación se produce en medio de una compleja situación judicial y familiar. En paralelo, sus hijos, Martín Báez y Leandro Báez, fueron denunciados por una presunta evasión fiscal agravada vinculada a cuentas bancarias no declaradas en Bahamas.

De acuerdo con la presentación realizada por ARCA, la investigación detectó movimientos por aproximadamente 2,6 millones de dólares en cuentas administradas a través de una sociedad offshore, fondos que presuntamente no habrían sido informados ante el organismo tributario.

Mientras tanto, la atención permanece puesta en la evolución de la salud de Báez, cuyo cuadro médico es seguido de cerca por profesionales y autoridades judiciales.