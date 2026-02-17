Internaron a Alberto Samid en Punta del Este: su familia pide traslado urgente a Buenos Aires

El empresario de 78 años ingresó por una infección urinaria que derivó en complicaciones en la sangre. Su esposa solicitó un avión sanitario para atenderlo en Argentina.

El empresario Alberto Samid fue internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este, Uruguay, tras presentar un cuadro de infección urinaria que se agravó con una infección en sangre. La noticia fue confirmada por su esposa, Marisa Scarafía, mediante un comunicado difundido en las redes del excandidato a diputado.

“Alberto se encuentra internado y su situación se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es, pero es muy peligroso ya que tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros parámetros”, explicó Scarafía.

Familia pide traslado urgente en avión sanitario

Debido a la gravedad del cuadro, la familia solicitó a las autoridades bonaerenses y peronistas un avión sanitario para trasladar a Samid a Buenos Aires, donde sus médicos podrán atenderlo.

“Le pido encarecidamente al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, afirmó su esposa.

Estado de salud y atención médica

A pesar de la complicación, el empresario permanece estable y fue trasladado a un piso de área restringida del hospital. Hasta el momento, no se ha identificado la bacteria ni el virus que desencadenó la infección en sangre.

Desde el Sanatorio Mitre, donde Samid tiene su historial clínico, ya prepararon todo para recibirlo apenas llegue a Buenos Aires. “Solo faltaría el avión sanitario, no puede esperar mucho tiempo”, remarcó Scarafía.

Trayectoria política y empresarial

Alberto Samid, de 78 años, es conocido como el “Rey de la carne” y fue candidato a diputado nacional por el Frente Patriota Federal en las últimas elecciones legislativas. Entre 1987 y 1991 se desempeñó como diputado provincial por el Frente Justicialista de Renovación, liderado por Raúl Othacehé. Además, entre 2014 y 2016 ocupó el cargo de vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires.

Pedido de apoyo y contención

La familia solicitó a los seguidores y allegados de Samid oración y apoyo durante este momento crítico. “A todos ustedes que tanto lo quieren, les pido recen por él”, concluyó Scarafía, subrayando la urgencia del traslado a la capital argentina.