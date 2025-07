Intendente planteó que la única forma para que los jubilados cobren más es “si se mueren muchos” 

​

“Mejorarles los sueldos (sic) a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos, para que entren a bajar, (y recién allí) entren a cobrar mejor los demás”. Esta frase fue pronunciada por el intendente de Caseros (Entre Ríos), Oscar Francou, integrante del partido Vecinal, que nuclea a varios jefes comunales de la provincia. Lejos de mostrar empatía con la situación de los adultos mayores, su frase causó repercusión por la falta de tacto hacia uno de los sectores más vulnerables dentro de la administración de Javier Milei.

La declaración, que fue registrada en video por asistentes del encuentro del mencionado partido, ocrrió en la localidad entrerriana de Cerrito y planteó sin matices que la solución a la crisis previsional argentina está en la desaparición física de los actuales beneficiarios. No es una metáfora desafortunada ni una cita malinterpretada: básicamente, denota la naturalización del ajuste.

https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9n1vcg

En este marco, Francou dedicó palabras de aceptación a la gestión ultraderechista y libertaria, al precisar que “vamos por el buen camino”.“Más allá de que nos guste o no nos guste, o que venga menos dinero yo creo que venimos por el buen camino”, indicó sobre los recortes provinciales y que afectan directamente a las administraciones municipales.

Las palabras del dirigente fueron duramente criticadas en redes sociales ya que banalizan la muerte como variable de ajuste e instalan con naturalidad una idea peligrosa: que “sobran” jubilados, y que el sistema solo puede sostenerse si los que menos tienen dejan de existir. El video rápidamente se viralizó, generando indignación y debate sobre las nuevas maneras en que se expresa la crueldad, lejos de un verdadero compromiso político con los sectores más postergados. El intendente, a pesar de expresarse con beneplácito con las políticas de Javier Milei, negó tener una afiliación libertaria. No obstante, sus dichos indicaron todo lo contrario: “Estas cosas están bien y tenemos que profundizarlas. Creo que, en corto plazo, no tanto, tenemos que empezar a mejorar”, añadió. https://twitter.com/etupito/status/1945611451403813289

La respuesta del intendente entrerriano: “La única forma de que la gente salga del sistema jubilatorio es muriéndose”Tras las repercusiones, Oscar Francou habló con una radio local en la que intentó defenderse, pero de una manera extraña, ya que profundizó su idea del ajuste hacia los jubilados.“Fue una mala movida. Lo que yo dije lo cortaron. Si lo hubiesen dejado un poquito más nadie me estaría preguntado todas estas cosas”, explicó. Luego, manifestó que “hace 50 años, se hablaba que unos muchachos jóvenes, de unos treinta y pico de años, se habían jubilado por discapacidad” y que en el último tiempo “fue peor”.https://twitter.com/romerodiario/status/1945477009670381845

Y para rematar: “Ahora tenemos un gobierno nacional que dice que no va a ingresar nadie más si no aporta. Entonces es muy sencillo: no se arregla a corto plazo sino a muy largo plazo. En la medida en que van a ingresar menos, se van a ir muriendo. La única forma de que la gente salga del sistema jubilatorio es muriéndose y serán más los que mueren que los que ingresan y con el tiempo el sistema irá potenciándose”. De esta manera, el insólito dirigente solo hizo una demostración verbal del costo real de la insensibilidad. La única realidad es que aunque la crisis golpee fuerte, nada justifica pensar en la muerte como política de ahorro y de “mejora del sistema”.