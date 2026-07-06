Inspeccionan propiedades de Jesica Cirio e Insaurralde para determinar dónde se grabaron los videos de los dólares

La Justicia federal realiza peritajes en un departamento de Las Cañitas y una mansión en San Vicente para establecer el origen y la locación de las imágenes donde se ven fajos de dinero. La causa investiga presunto lavado y enriquecimiento ilícito.

La Justicia federal avanza con nuevas medidas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y a su exesposa, la modelo Jesica Cirio.

En las últimas horas se realizaron inspecciones oculares en dos propiedades: el departamento de Cirio ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas y la mansión del country Fincas San Vicente, donde residía la pareja.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella y buscan determinar en qué lugar se grabaron los videos en los que Cirio aparece junto a fajos de dólares dentro de un vestidor.

Durante las diligencias, personal de la Policía Federal Argentina y peritos judiciales tomaron medidas de los ambientes, registraron imágenes y relevamientos detallados de los vestidores para su posterior cotejo con el material audiovisual incorporado a la causa.

El objetivo central de la investigación es establecer si las características edilicias coinciden con alguna de las propiedades inspeccionadas y determinar la autenticidad y el contexto temporal de los videos.

Según consta en el expediente, las imágenes habrían sido registradas al menos tres años atrás. No obstante, la ubicación exacta aún no pudo ser confirmada de manera concluyente.

Peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) trabajan en el análisis técnico del material, mientras que la causa también incluye declaraciones de efectivos que participaron de procedimientos previos en el domicilio de San Vicente.

Algunos de esos testigos señalaron diferencias entre el vestidor observado en los allanamientos y el que aparece en los videos, lo que mantiene abierta la hipótesis sobre el lugar de grabación.

La investigación forma parte del expediente por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que se inició tras el viaje a Marbella en 2023 y continúa bajo la órbita del fiscal federal Sergio Mola.