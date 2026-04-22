Inflación: prevén que en abril el IPC baje del 3% y se corte la racha de 10 meses al alza

Relevamientos privados anticipan una desaceleración de los precios en el cuarto mes del año, con menor presión en alimentos y cierta estabilidad cambiaria. Aun así, advierten que el proceso de desinflación sigue con obstáculos.

La inflación podría mostrar en abril un cambio de tendencia tras diez meses consecutivos de aceleración. Distintos relevamientos privados prevén que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) vuelva a ubicarse por debajo del 3%, en un escenario de menor presión en alimentos y estabilidad del tipo de cambio.

El dato llega luego de que en marzo la inflación superara ese umbral clave, impulsada principalmente por aumentos en servicios, combustibles y educación.

Inflación de abril: proyecciones privadas anticipan una baja del IPC

Las consultoras privadas coinciden en una moderación del índice para el cuarto mes del año. Analytica estima una variación cercana al 2,9%, Fundación Capital la ubica en torno al 2,7% y EcoGo proyecta un nivel del 2,5%.

Según Fundación Capital, la inflación núcleo se mantiene en torno al 2,6%, con una dinámica difícil de perforar incluso en un contexto de menor volatilidad cambiaria.

Alimentos y combustibles: claves de la desaceleración

Uno de los factores que explican la baja es la evolución de los alimentos. En las primeras semanas de abril se registraron subas moderadas e incluso caídas puntuales, lo que ayudó a contener el promedio general.

Sin embargo, persisten los efectos del arrastre de marzo, especialmente en combustibles, que tuvieron fuertes incrementos el mes anterior.

Tipo de cambio y cosecha: factores de estabilidad

Desde distintas consultoras destacan que la estabilidad del tipo de cambio y el impacto de la cosecha gruesa funcionan como anclas para la inflación.

Este escenario contribuiría a moderar expectativas, aunque no elimina las presiones sobre los precios regulados y otros componentes sensibles del índice.

Precios regulados: el principal obstáculo

Los precios regulados aumentaron 5,1% en marzo y explicaron cerca de un tercio de la inflación del mes, según datos oficiales del INDEC.

Las subas en tarifas de servicios públicos, transporte y combustibles siguen siendo uno de los principales factores de presión sobre el índice general.

Inflación núcleo: un piso difícil de perforar

Más allá de la desaceleración esperada, los analistas advierten que la inflación subyacente continúa en la zona del 2% al 2,5%, un nivel que se mantiene resistente a la baja.

Incluso con cierta estabilidad del tipo de cambio, el proceso de desinflación aparece gradual y con limitaciones estructurales.

Qué puede pasar en los próximos meses

De acuerdo con las proyecciones, abril podría marcar un punto de inflexión en la dinámica inflacionaria, aunque el proceso de desaceleración no sería lineal.

La recomposición de precios relativos, la presión de los regulados y el contexto internacional siguen siendo factores que podrían condicionar la evolución del IPC en los próximos meses.