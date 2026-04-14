Inflación de marzo en el país: el IPC fue 3,4% y acumuló 9,4% en el primer trimestre de 2026

El INDEC confirmó una aceleración de precios respecto de febrero, impulsada por subas en energía, transporte y educación. El dato se ubicó por encima de las proyecciones del mercado.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de marzo fue del 3,4%, marcando una aceleración respecto del 2,9% registrado en febrero.

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 9,4% en el primer trimestre del año, consolidando un inicio de 2026 con presión inflacionaria.

Canastas básicas: cuánto subieron los alimentos y el costo de vida

El informe oficial también detalló el comportamiento de las canastas básicas.

La canasta básica alimentaria aumentó 2,2% en marzo

La canasta básica total subió 2,6%

En la comparación interanual, los incrementos alcanzaron el 32,8% y el 30,4%, respectivamente, reflejando el impacto sostenido en el costo de vida.

Energía y transporte: las claves detrás de la suba

Uno de los principales factores que impulsó la inflación fue el aumento en los costos energéticos, especialmente los combustibles.

Este fenómeno estuvo vinculado a la suba del precio internacional del petróleo en un contexto de tensiones geopolíticas, lo que impactó directamente en rubros como transporte y logística.

Caputo anticipó el dato y habló de un “shock” inflacionario

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que el índice se ubicaría por encima del 3%.

Según explicó, la suba respondió a un “shock” en el componente energético, que repercutió en distintos sectores como pasajes y transporte. También mencionó el impacto estacional del inicio del ciclo lectivo en el rubro educación.

Qué esperan las consultoras y el Banco Central

Las estimaciones privadas ya anticipaban un dato elevado. Consultoras y analistas proyectaban una inflación de hasta 3,3% para marzo.

En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina había ajustado al alza sus previsiones y estimaba un 3%.

Perspectivas: ¿se retoma la desaceleración en abril?

A pesar del repunte inflacionario de marzo, desde el Gobierno confían en que el proceso de desaceleración se retomará en los próximos meses.

Las expectativas oficiales apuntan a que, superado el impacto de los aumentos en energía y educación, los precios vuelvan a una tendencia más moderada a partir de abril.