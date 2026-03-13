Inflación de febrero: qué alimentos subieron más y cuál fue el producto que cayó más de 22%

El informe del INDEC reveló fuertes aumentos en carnes, frutas y verduras durante febrero. El pollo encabezó las subas, mientras que un alimento clave registró una baja superior al 22%.

El último informe del INDEC mostró que en febrero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,9%, el mismo nivel que en enero. Dentro de ese indicador, el rubro alimentos y bebidas volvió a ser uno de los principales motores del aumento, con una variación del 3,3%.

Sin embargo, al analizar los productos en detalle, se observan fuertes diferencias entre los alimentos que más subieron y aquellos que incluso bajaron de precio durante el mes.

El pollo fue el alimento que más aumentó en febrero

Según el relevamiento del organismo estadístico sobre 50 productos del Gran Buenos Aires, el mayor incremento lo registró el pollo entero.

El precio por kilo pasó de $4.075 a $4.489, lo que representó una suba del 10,2% en apenas 30 días.

Detrás del pollo se ubicaron principalmente frutas, verduras y cortes de carne, que dominaron el ranking de aumentos.

Los alimentos que más subieron en febrero

Pollo entero: +10,2% Naranja: +8,7% Papa: +8,1% Paleta: +8,1% Nalga: +8% Cuadril: +8% Hamburguesas congeladas: +7,4% Carne picada común: +7,1% Asado: +5,7%

En total, seis productos cárnicos integraron el top 10 de incrementos del mes, lo que refleja el fuerte impacto de la carne en la evolución del costo de los alimentos.

Lee también: La inflación en Neuquén fue de 2,5% en febrero y acumuló 5,2% en 2026

El tomate fue el alimento que más bajó: cayó más de 22%

En el otro extremo del ranking aparece el tomate redondo, que registró la mayor caída de precios del mes.

El kilo pasó de $2.812 en enero a $2.187 en febrero, lo que significó una baja del 22,2%.

Las frutas y verduras volvieron a mostrar una fuerte volatilidad, algo habitual por factores estacionales, climáticos y de oferta.

Los alimentos que más bajaron de precio

Tomate redondo: -22,2%

-22,2% Limón: -16,9%

-16,9% Lechuga: -6,3%

-6,3% Pan de mesa: -4,6%

-4,6% Banana: -4,3%

-4,3% Zapallo anco: -3,2%

-3,2% Manzana deliciosa: -2,2%

-2,2% Tomate entero en conserva: -1,9%

Otros productos registraron caídas mínimas, como fideos secos tipo guisero y polvo para flan, ambos con una baja del 0,5%.

La mayoría de los alimentos siguió aumentando

Del total de productos relevados por el INDEC:

38 alimentos aumentaron

10 bajaron

2 se mantuvieron sin cambios

Los datos reflejan que, aunque algunos precios retrocedieron por factores estacionales, la tendencia general de los alimentos sigue siendo alcista, con las carnes como uno de los principales impulsores del gasto de los hogares.