Inflación de enero 2026: cuándo publica el INDEC el primer dato del año tras la salida de Lavagna

El organismo difundirá el IPC de enero este martes 10 de febrero, en medio del cambio de autoridades y la marcha atrás con el nuevo índice. El Gobierno anticipa una inflación más baja que en diciembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 10 de febrero, a las 16 horas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026, el primer dato oficial de inflación del año.

La publicación llega atravesada por un escenario político y técnico particular: la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del organismo y la suspensión del nuevo índice de precios que buscaba actualizar la canasta de consumo.

La salida de Lavagna y el recambio en el INDEC

La renuncia de Lavagna se produjo en medio del debate interno por la implementación de un nuevo IPC, que proponía reflejar con mayor precisión los hábitos actuales de consumo de los hogares argentinos.

El proyecto apuntaba a dar mayor peso a rubros como tarifas de servicios públicos, transporte e Internet, y a reducir la incidencia de categorías tradicionales como alimentos y vestimenta. Finalmente, la iniciativa fue frenada y el índice continuará calculándose con la metodología vigente.

Tras el cambio, el ministro de Economía Luis Caputo confirmó que Pedro Lines, hasta entonces director técnico del INDEC, asumirá la conducción del organismo.

El calendario no se modifica: el dato sale el 10 de febrero

Pese al recambio de autoridades, desde el Gobierno ratificaron que el cronograma de publicaciones no sufrirá alteraciones y que el IPC de enero se difundirá en la fecha prevista.

Incluso, horas antes de la salida de Lavagna, Caputo había adelantado que la inflación de enero sería menor a la de diciembre, y estimó que podría ubicarse en torno al 2,5%.

Qué esperan el Gobierno y las consultoras privadas

Las proyecciones oficiales y privadas coinciden en que la inflación de enero se movería en un rango de entre el 2% y el 2,5%, una dinámica que se repite desde septiembre de 2025.

De confirmarse estas estimaciones, el IPC mostraría una desaceleración respecto de diciembre de 2025, cuando la inflación fue del 2,8%.

Cómo fue la inflación de diciembre y qué rubros presionaron

En el último mes de 2025, los mayores aumentos se registraron en:

Transporte : 4%, impulsado por subas en tarifas y combustibles

: 4%, impulsado por subas en tarifas y combustibles Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles : 3,4%

: 3,4% Comunicación : 3,3%

: 3,3% Restaurantes y hoteles : 3,2%

: 3,2% Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,1%

Estos rubros marcaron el pulso inflacionario en el cierre del año pasado y siguen siendo clave para analizar la evolución de los precios.

La referencia previa: el dato de inflación en CABA

Antes del IPC nacional, el mercado seguirá de cerca la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que será informada por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) en los próximos días.

Ese indicador suele funcionar como termómetro anticipado del dato nacional y podría dar una primera señal sobre si la inflación de enero logra consolidarse por debajo del 3%.

Con expectativas de desaceleración y un cambio de mando en el INDEC, el dato de este martes será clave para medir el inicio inflacionario de 2026 y el rumbo de la política económica.