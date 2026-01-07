Inflación de diciembre supera expectativas y proyectan 20,1% anual para 2026

El Banco Central difundió el REM de diciembre: consultoras estiman que la inflación de diciembre fue de 2,3% y prevén una baja gradual hasta 1,5% a mitad de año. Además, anticipan que el dólar tocará $1.600 en junio y las tasas de interés continuarán descendiendo. La actividad económica y el empleo muestran leves mejoras.

Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la inflación de diciembre alcanzó un 2,3%, superando en 0,2 puntos la estimación de noviembre. Los economistas advierten que en enero el IPC también se mantendría por encima del 2%, y recién en junio se podría observar una desaceleración hasta el 1,5% mensual.

Para todo 2026, las consultoras proyectan una inflación anual del 20,1%, por encima del 19,6% estimado el mes pasado, reflejando ajustes en las expectativas ante la dinámica de precios de inicio de año.

Dólar: suba gradual y nuevos récords en junio

El informe del BCRA incluye estimaciones sobre el tipo de cambio mayorista, donde los especialistas esperan que cierre enero en $1.484 y febrero en $1.515, con correcciones respecto al REM previo.

Hacia mayo, el dólar alcanzaría $1.588, y en junio superaría por primera vez los $1.600, mostrando una aceleración en los meses siguientes. Estos valores reflejan un ajuste más rápido de la moneda frente a las proyecciones iniciales.

Tasas de interés en descenso sostenido

En cuanto a las tasas de interés, las expectativas del REM indican un comportamiento descendente. La TNA comenzaría en 28,05% en enero, bajaría a 27,52% en febrero y llegaría al 21% en diciembre de 2026. Estas cifras son considerablemente menores a las proyectadas en noviembre, lo que refleja optimismo respecto a la liquidez y la política monetaria del BCRA.

Actividad económica y PBI: leves mejoras

Respecto al Producto Bruto Interno, los expertos prevén un crecimiento moderado del 0,4% en el cuarto trimestre de 2025, aunque ajustado a la baja respecto al relevamiento anterior. Para todo 2026, el PBI se proyecta con un avance del 3,5%, levemente superior al cálculo previo, indicando una recuperación gradual de la economía argentina.

Desempleo: cifras que invitan al optimismo

El REM también abordó la tasa de desocupación, que se espera se mantenga entre 6,8% y 7,3% en los próximos meses. Para el cuarto trimestre de 2025, la estimación fue de 6,8%, mientras que el primer trimestre de 2026 se ubicaría en 7,3%, reflejando una mejora frente a los datos previos. Para fin de año, se proyecta un cierre con 6,9% de desocupación.

Expectativas económicas sujetas a cambios

El BCRA recuerda que todas las cifras del REM son proyecciones y pueden variar según la evolución de la economía y la política monetaria. Las recientes correcciones de inflación, dólar y tasas muestran cómo la coyuntura impacta directamente en las expectativas de los especialistas.