Índice Joven: la generación de los “ratones profesionales” redefine el consumo en Argentina

Un informe de Focus Market analiza cómo los jóvenes argentinos reorganizan su economía cotidiana con una lógica de “ahorro selectivo”: recortan gastos tradicionales, pero priorizan experiencias, tecnología, vida social y consumo emocional, incluso en un contexto de altos costos de vida.

El nuevo Índice Joven, elaborado por la consultora Focus Market, describe un cambio profundo en los hábitos de consumo de adolescentes y adultos jóvenes en Argentina durante 2026. Lejos de la idea de una generación que simplemente “no ahorra”, el estudio sostiene que se trata de un segmento que administra sus ingresos con criterios altamente selectivos, combinando restricciones económicas con decisiones de consumo fuertemente identitarias.

Según el análisis, los jóvenes sub-30 no adoptan una lógica de austeridad total, sino de optimización del gasto: reducen o eliminan consumos cotidianos considerados reemplazables —como suscripciones compartidas, transporte o gastos domésticos— mientras sostienen e incluso priorizan aquellos vinculados a experiencias, ocio, tecnología y socialización.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que este comportamiento responde a una transformación cultural en la forma de administrar el dinero: “Frente al aumento del costo de vida, reducen gastos cotidianos o postergan consumos tradicionales, pero mantienen aquellos vinculados a experiencias, bienestar personal, tecnología, viajes o vida social”.

El informe define este fenómeno como una “economía de dos velocidades”. Por un lado, aparece un bloque de consumo racional donde se generan ahorros significativos mediante decisiones cotidianas como compartir cuentas digitales, optimizar servicios o recortar gastos hormiga. Por otro, existe un bloque emocional que concentra gastos más elevados pero considerados “innegociables” por los propios jóvenes.

En ese esquema, el estudio estima que las estrategias de ahorro selectivo pueden liberar en promedio hasta $268.500 mensuales, principalmente a partir de decisiones de consumo compartido o sustitución de servicios. Sin embargo, ese ahorro no se traduce necesariamente en acumulación, sino en financiamiento de experiencias consideradas centrales para la identidad del grupo.

El relevamiento también detalla el peso de los llamados “gastos emocionales”, entre los que se destacan salidas gastronómicas, café de especialidad, delivery de fin de semana, indumentaria y recitales. En muchos casos, estos consumos son planificados como prioridad absoluta dentro del presupuesto mensual, incluso por encima de gastos básicos.

Los recitales y eventos culturales aparecen como uno de los rubros más relevantes. Según el informe, una entrada para un show de un artista nacional puede superar los $80.000, mientras que un espectáculo internacional puede duplicar ese valor. Aun así, los jóvenes reorganizan su economía personal alrededor de estos consumos, ajustando el resto de los gastos para poder sostenerlos.

El estudio incorpora además el impacto de las redes sociales como factor de consumo. La visibilidad digital de ciertos productos o experiencias genera lo que define como “gasto por pertenencia”: compras que no solo responden a la utilidad del objeto, sino a su valor simbólico dentro de comunidades online y presenciales.

En este sentido, el informe concluye que la generación joven argentina no se ubica en los extremos del consumo irresponsable ni del ahorro tradicional, sino en una posición intermedia: consumidores estratégicos que priorizan identidad, experiencias y bienestar emocional por sobre la lógica clásica de acumulación.

“El Índice Joven no busca juzgar estas decisiones, sino medirlas”, resume el documento, que plantea que esta forma de consumo no es una anomalía, sino una adaptación a un contexto económico complejo donde el ingreso disponible es limitado y la presión social del consumo es constante.