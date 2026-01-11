Incendios en Chubut: refuerzan el operativo con más brigadistas y medios aéreos

El operativo interjurisdiccional se refuerza con más combatientes y helicópteros con helibalde. La prioridad sigue siendo la protección de la vida, las viviendas y la infraestructura turística, en un contexto de condiciones climáticas adversas.

El combate del incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces continúa intensificándose con el refuerzo de brigadistas y medios aéreos, en un operativo coordinado entre la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno de la Provincia del Chubut.

Desde Villa Futalaufquen informaron que actualmente participan 83 combatientes y personal de apoyo provenientes de los parques nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi, Laguna Blanca y Lanín, además de efectivos de la Policía Federal, Bomberos Voluntarios del Chubut —con dotaciones de Trevelin y Esquel—, bomberos de Palena (Chile) y pobladores de la zona norte del área afectada.

Para este domingo, el pronóstico indica una temperatura máxima de 22 grados, una humedad relativa mínima del 35% y vientos del sector oeste de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas más intensas a partir del mediodía. No se esperan precipitaciones, por lo que el escenario sigue siendo complejo.

En este contexto, las tareas continúan enfocadas en la protección de viviendas, pobladores, prestadores turísticos y estructuras operativas del parque. Los equipos trabajan en distintos sectores para contener los puntos críticos mediante el uso de maquinaria pesada, herramientas manuales, líneas de agua y recorridas preventivas sobre la Ruta Provincial 71.

A partir del mediodía se prevé un fuerte apoyo aéreo con helicópteros y aviones hidrantes provistos por la AFE y el Ejército Argentino. En las últimas horas se incorporó un helicóptero del Ejército para el traslado de personal y herramientas, al que se sumarán dos aeronaves más equipadas con helibalde.

Además, se incorporan 27 combatientes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego del Chubut, que realizarán tareas preventivas sobre el cordón “La Momia”, fuera de la jurisdicción del parque. Desde el miércoles pasado, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, coordina las estrategias desde el Comando Operativo, en articulación con organismos nacionales y provinciales.

La estrategia general se concentra en el eje de la Ruta Provincial 71, entre los lagos Futalaufquen y Rivadavia, con coordinación desde el Centro Operativo instalado en Lago Verde. Durante el sábado se realizaron sobrevuelos de detección de puntos calientes y operaron un helicóptero con helibalde y dos aviones hidrantes.

En tierra, se despliegan autobombas y camiones cisterna en predios rurales, mientras que patrullas livianas recorren la zona para suprimir focos dispersos. Gendarmería Nacional y la Policía Federal colaboran en el control de accesos y la seguridad de los pobladores.

El operativo cuenta además con tecnología aplicada al manejo del fuego, como monitoreo satelital, drones y sistemas de domos de vigilancia. Paralelamente, se realizan recorridas por las poblaciones para relevar necesidades y brindar asistencia médica y veterinaria, en coordinación con personal del INTA.

La Ruta Provincial 71 permanece con tránsito restringido entre Portada Norte y Quebrada del León. En el tramo Portada Centro–Quebrada del León, los servicios turísticos funcionan con normalidad y registran un importante nivel de actividad.