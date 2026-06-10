Impulsan un nuevo Estatuto del Periodista con regulación de la Inteligencia Artificial y el teletrabajo

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado inició el debate para actualizar el Estatuto del Periodista Profesional. El proyecto, elaborado junto a los gremios de prensa, incorpora reglas para el uso de la Inteligencia Artificial, contempla derechos vinculados al teletrabajo y busca adecuar la actividad a los nuevos desafíos tecnológicos.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación dio inicio al debate para la elaboración de un nuevo Estatuto del Periodista Profesional, una iniciativa impulsada junto a organizaciones gremiales del sector que propone actualizar el marco normativo de la actividad frente a los cambios tecnológicos y laborales.

Durante una reunión informativa encabezada por la senadora jujeña Carolina Moisés, representantes de sindicatos y asociaciones de prensa presentaron formalmente el proyecto, que será ingresado a la Mesa de Entradas del Senado para comenzar su tratamiento legislativo.

Participaron delegados de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN), la Asociación de Periodistas de Corrientes, la Asociación de Prensa de Santa Fe y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), además de legisladores de distintos bloques políticos.

Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta es la incorporación de un capítulo específico sobre Inteligencia Artificial. El proyecto establece que estas herramientas podrán utilizarse como complemento de la tarea periodística, pero prohíbe que sustituyan completamente el trabajo humano en la producción informativa.

Además, dispone que los contenidos generados con asistencia de IA deberán identificar su autoría y contar con supervisión humana, al tiempo que obliga a los empleadores a brindar capacitación permanente sobre el uso de estas tecnologías.

La iniciativa también incorpora derechos vinculados al teletrabajo, estableciendo que las condiciones laborales a distancia deberán ser acordadas entre las partes, incluyendo tiempos de conexión, derecho a la desconexión digital y compensación por los gastos derivados de la actividad.

El texto actualiza además la definición de las distintas áreas profesionales de la actividad periodística, incorporando perfiles relacionados con la producción de contenidos digitales, generación de imágenes, tareas audiovisuales, administración de publicidad y labores técnicas y administrativas en medios de comunicación.

Durante el encuentro, la periodista y abogada Gabriela Pepe advirtió sobre el contexto que atraviesa la actividad y sostuvo que el periodismo enfrenta importantes desafíos vinculados a la libertad de expresión y el ejercicio profesional. En tanto, el periodista Mariano Obarrio destacó la necesidad de regular el uso de la Inteligencia Artificial y manifestó su preocupación por el impacto de estas herramientas sobre los contenidos periodísticos y las fuentes laborales del sector.

Por su parte, el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, expresó el respaldo de su espacio político a la iniciativa y consideró que el avance tecnológico representa uno de los principales desafíos para el ejercicio del periodismo.

Según adelantaron desde el Senado, el proyecto ingresará formalmente esta semana y será girado a las comisiones correspondientes para continuar su tratamiento, con el objetivo de que pueda llegar al recinto en los próximos meses y luego avanzar hacia la Cámara de Diputados.