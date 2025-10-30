Identificaron al agresor de la jubilada Beatriz Blanco 

​

El policía que empujó e hirió a la jubilada Beatriz Blanco, de 81 años, en la represión del 12 de marzo fue identificado y citado a indagatoria por la jueza federal María Servini. Se trata de Pablo Alexis Aldama, del batallón 2 del Cuerpo de Guardia de Infantería de la Policía Federal y deberá prestar declaración indagatoria el martes 18 de noviembre a las 10.00 de la mañana. En aquella represión, también hirieron a Pablo Grillo y al hincha de Chacarita Jonathan Navarro, que perdió un ojo. Con la identificación de Aldama, ya son tres fuerzas distintas implicadas en el violento operativo comandado por Patricia Bullrich: Policía Federal, Gendarmería y Prefectura.

“Existiendo en autos motivo bastante para sospechar que Pablo Alexis Aldama ha participado en la comisión de un delito de acción pública, cíteselo a los efectos de recibirle declaración indagatoria”, sostiene la notificación para Blanco y sus abogados. En este caso, también fue clave la insistencia de las querellas y los aportes del Mapa de la Policía, que con fotos y filmaciones logró individualizar a los agresores.

El brutal golpe contra Blanco fue registrado por las cámaras de televisión y su imagen se hizo viral, sin embargo hasta el momento no se conocía el nombre del agresor. En aquél momento, Bullrich dijo que la jubilada había golpeado al policía y por eso, la mujer denunció por “lesiones agravadas” a la ministra. “Es mentira lo que dijo Bullrich de que le pegué diez palazos, yo ni lo toqué al policía”, dijo.