Identificaron a cuatro desaparecidos hallados en el ex centro clandestino La Perla

A casi cinco décadas de la última dictadura militar, lograron identificar los restos de cuatro personas desaparecidas halladas en el ex centro clandestino La Perla, en Córdoba. El trabajo fue realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense tras excavaciones iniciadas en 2025 en la zona conocida como “Loma del Torito”.

Los restos de cuatro personas desaparecidas durante la última dictadura militar fueron identificados en el predio del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla, en Córdoba. Se trata de Ester Felipe, Luis Carlos Mónaco, José Luis Goyochea y Nélida Moreno, cuyos restos fueron encontrados en la zona conocida como “Loma del Torito”.

La confirmación fue realizada por la agrupación H.I.J.O.S. Córdoba y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que logró reconstruir las identidades mediante análisis genéticos y trabajos arqueológicos desarrollados en el lugar desde 2025.

La investigación se lleva adelante bajo la órbita del Juzgado Federal N°3 de Córdoba y permitió hallar restos óseos dispersos en terrenos pertenecientes a la Guarnición Militar de La Calera, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de la dictadura.

Entre las víctimas identificadas se encuentran Luis Carlos Mónaco y Ester Felipe, pareja militante del PRT-ERP secuestrada en enero de 1978. Mónaco era periodista y camarógrafo de Canal 10 y Radio Universidad de Córdoba, además de delegado sindical. Felipe era psicóloga y trabajaba en centros de salud públicos. Ambos tenían una hija pequeña al momento de su secuestro.

Tras conocerse la noticia, Paula Mónaco Felipe —hija de la pareja y actual periodista— expresó su emoción en redes sociales y destacó que, pese al paso de casi cinco décadas, los restos de sus padres permanecieron juntos.

También fueron identificados José Luis Goyochea, estudiante de Ciencias Económicas y empleado administrativo, y Nélida Moreno, psicopedagoga y trabajadora de la Policía de Córdoba. Ambos habían sido secuestrados en agosto de 1977 y dejaron tres hijos pequeños.

Desde organismos de derechos humanos remarcaron que las tareas de excavación y análisis continúan y adelantaron que en los próximos días podrían confirmarse nuevas identificaciones de personas desaparecidas halladas en el mismo sector de La Perla.