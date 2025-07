Identidad violeta y antiperonismo: la apuesta del Gobierno para disputar la Provincia 

​

Al Presidente no le gusta meterse en la rosca política, le aburre. Él considera que los poroteos y las discusiones por los cierres de listas son “temas de la casta” y asegura que prefiere “hablar de economía”. Sin embargo, hace tan solo unos meses, Milei bajó una orden concreta a su triángulo de hierro, conformado por Santiago Caputo y su hermana Karina: “Trabajen para un acuerdo. Tenemos que cerrar con el PRO y vamos a hacer todo para que eso ocurra”, les dijo. También le transmitió el mensaje a Cristian Ritondo, presidente del bloque de Diputados del PRO. Lo hizo durante los últimos cinco minutos de una charla que duró más de dos horas.

El miércoles de la semana que viene será el día clave para que los armadores de ambos partidos sellen de manera oficial el pacto y cumplan el deseo del mandatario. Ese día se deberán inscribir las alianzas para competir en la provincia de Buenos Aires y todo indica que finalmente los dos partidos de derecha irán unidos bajo el sello “Frente La Libertad Avanza”. La palabra “Frente” sería de las pocas cosas que el PRO logró robarle a la hermana del Presidente, que fue la encargada de llevar adelante las negociaciones junto con los Menem. El PRO también habría conseguido algunas cláusulas como tener un apoderado que valide las listas y distintas concesiones en los municipios que gobiernan (ahí la discusión es si esos municipios del PRO son 11, 12 o 13).

“Vamos a terminar acordando, pero el frente se va a llamar La Libertad Avanza y la boleta va a ser violeta”, dicen confiados cerca de Milei. Ellos analizan que el sello de su partido es lo que más mide y que si hacían una “alianza” con un nombre o un color distinto para conceder los deseos del PRO, eso iba a medir diez puntos menos. “No vamos a arriesgar. En las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires quedó en evidencia que LLA saca el doble que el PRO”, dicen confiados cerca del mandatario y alardean con que, aún con las opciones de derecha fragmentadas en cuatro, la lista que encabezó Manuel Adorni se impuso sobre todas.

Si el 9 de julio todo marcha de acuerdo al plan, y LLA inscribe la alianza con el PRO, impedirán que el partido de Mauricio Macri presente una opción por fuera. Desde ese momento, les quedarán diez días para terminar de definir cómo se conformarán las listas y qué harán con cada uno de los dirigentes amarillos.

“Si el PRO iba por fuera iban a estar complicados porque como opción ‘de centro’, ya va a estar Facundo Manes”, opinan en el gobierno y agregan: “En ese escenario les iría peor porque no tienen figuras para poner. Macri les decía ‘nos organizamos y vayan’, pero sus dirigentes no querían ir a perder, le decían ‘andá vos'”. Además, desde el entorno del Presidente, puntualizan que, desde diciembre, cuando asuman sus bancas, no le van a pedir a los diputados del PRO que formen parte del bloque de LLA “y se pongan la peluca”, pueden seguir en su espacio, dicen, y hasta hablan de armar un interbloque, que les gustaría que conduzca Cristian Ritondo.

Si finalmente el PRO y LLA logran armonizar para competir juntos septiembre, el conflicto se volverá a descongelar cuando haya que cerrar las listas para las elecciones de octubre. Sobre todo, discutirán por las listas para diputados nacionales por CABA. Si el PRO va por fuera, desde la Casa Rosada analizan que Macri no se va a llevar “ningún senador”, y que, además, “la elección se va a polarizar más y el PRO va a caer”. En esa línea, arriesgan que, si el partido amarillo va solo, “sacaría cerca de siete puntos”. “Podría haber un acuerdo, pero en ese caso solo se llevarían diputados nacionales y no senadores”, amenazan cerca de Milei y disparan: “En esa negociación el PRO no puede exigir más de tres diputados. Si calculamos que en una buena elección entran 15 o 16, llevarse tres sería quedarse con el 25 por ciento de la lista”.

En el gobierno advierten que no pueden perder en la Provincia de Buenos Aires. “No lo vamos a hacer, pero si perdemos es una catástrofe”, arriesgan y repiten: “Sin CFK compitiendo no nos lo podemos permitir”. En la batalla por el armado de las listas en ese distrito, más allá de las negociaciones con el PRO, también queda expuesta la disputa que existe al interior de LLA entre el espacio que lidera Santiago Caputo y el de Karina Milei.

La hermana del Presidente es quien tiene “la lapicera”, y ella confía el armado en todas las provincias a sus dos laderos: Martín y Lule Menem. Desde el sector de Caputo cuestionan la estrategia de los primos Menem que, en provincia de Buenos Aires, también tiene como protagonista a Sebastián Pareja.

El triunfo en la Ciudad de Buenos Aires fue decisivo para que nadie pueda cuestionar la estrategia electoral “del Jefe”. Allí, el espacio de Caputo no tuvo lugar y ningún miembro de la patrulla digital, nucleados en las Fuerzas del Cielo, ocupó un lugar en la lista. Desde el entorno de Karina interpretan que eso es lo que empezó a molestar al asesor estrella del Presidente.

Del otro lado, dicen que no hubo ruido en el armado porteño porque todos estaban de acuerdo con la estrategia. De hecho, recuerdan que Santiago y Karina se reunían todos los lunes para conversar sobre el tema. “Como había que ir en contra del PRO –y con Ramiro Marra por fuera–, lo ideal era que el candidato sea Adorni, alguien identificable y muy cercano a Milei”, dicen. También cuentan que, en principio, la hermana del Presidente se había negado, porque quería seguir teniendo a Adorni en Casa Rosada, pero después no tuvo más opción que aceptar.

En el resto de las provincias comenzaron las rispideces. Desde el entorno de Caputo critican a los Menem por enfrentarse a los gobernadores con el objetivo de sumar legisladores provinciales, y los acusan de “descuidar el armado nacional”. “El día después de las elecciones de octubre, el gobierno necesita dar un mensaje a los mercados y meter muchos diputados en el Congreso para aprobar reformas estructurales”, opinan. En esa línea, marcan que la confrontación no es con Karina, sino con los Menem.

Otro tema que genera enfrentamiento es el armado para la tercera sección electoral en provincia de Buenos Aires. Con CFK fuera de la cancha, en el peronismo barajan distintas opciones. Una es que Máximo Kirchner sea el candidato para que el mismo apellido figure en la boleta. Y desde LLA creen que ese es el escenario más conveniente. “Con CFK ellos medían 35, pero ahora creemos que miden menos. Axel mide menos que ella y Máximo menos que los dos”, analizan.

Caputo, a diferencia de los Menem, considera que es importante “la fuerza del armado digital” y que, por ende, hay que poner candidatos que a la militancia virtual –que ellos consideran el fuerte de LLA– le entusiasme. En caso de que el candidato sea Kirchner, en el entorno de Caputo opinan que sería el escenario “más divertido”, y que si él es el contrincante, se puede ir con un candidato disruptivo. “Un twittero que no tenga nada que perder y que sea puro”, dicen.

Sino es factible que el candidato lo elija Sebastián Pareja porque, argumentan, “lo importante será el sello”. “En provincia de Buenos Aires el sello de LLA mide unos 35 puntos y en la tercera cerca de 28. Lo importante será el sello. No va a haber un candidato que lo expanda, pero no hay que poner a ninguno que sea un ancla”, especifican desde Balcarce 50.

El peronismo también tiene que resolver sus internas. Si el candidato no es Máximo, hay quienes consideran que La Cámpora quiere postular para la tercera sección a Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes. Desde el MDF, el armado que lidera Kicillof, mencionan como una buena opción a la vicegobernadora de La Matanza, Verónica Magario. Por ahora solo hay incógnitas que se comenzarán a despejar el miércoles que viene.