Horacio Rodríguez Larreta pidió perdón por haber apoyado la candidatura de Jorge Macri en 2023 

A menos de dos semanas de las elecciones porteñas, Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri no ocultan su desesperación por la fragmentación del histórico voto PRO en la Ciudad. El exjefe de Gobierno y su sucesor en el cargo no reciben buenas noticias de las encuestas y eligen confrontar entre ellos para intentar captar alguna porción de su histórico electorado. Incómodo por haber impulsado su candidatura en 2023, Rodríguez Larreta dijo estar “arrepentido” de “haber traído” a Jorge Macri a la Ciudad y pidió “disculpas” por su equivocación. El alcalde porteño le respondió diciendo que sus críticas responden al trauma que le provocó haber perdido la interna contra Patricia Bullrich en la última elección presidencial.

“Yo me equivoqué trayéndolo a Jorge Macri del conurbano a la Ciudad, estuvo mal, me arrepiento”, lanzó irónico Rodríguez Larreta y le pidió “disculpas” a los porteños. “Yo me hago responsable. Traje del conurbano a alguien que trajo el conurbano a la Ciudad”, agregó en declaraciones radiales.

La despectiva referencia a “traer el conurbano”, según el exjefe de Gobierno, quiere decir que aumentaron los robos y entraderas en la Ciudad de Buenos Aires y que a él mismo le mandaron “una patota en la Villa 31” a tirarle huevos “todos pintados de amarillo”. “Son prácticas del Conurbano que hoy está tomando la Ciudad”, recalcó.

Los dardos de Larreta responden a una incomodidad muy evidente. Le cuesta explicar por qué cuestiona una gestión que él mismo promovió en las elecciones de 2023. “Desconoce que Jorge Macri llegó por él y hace como si no lo conociera”, le reprochó la candidata de Evolución, Lucille Levy, durante el debate en el canal de la Ciudad.”Pareciera que tu candidatura es parte de tu enfrentamiento con los Macri”, completó.

Atrapado en su contradicción, el postulante de la lista “Volvamos Buenos Aires” intentó salir por arriba, al señalar que “a la gente no le importa de qué partido es uno, sino quién resuelve los problemas”. Queriendo poner el foco en comparar su gestión con la actual, señaló que hoy los porteños “ven que la Ciudad antes estaba bien y ahora está mal”.

Consultado sobre las acusaciones que le hacen desde el PRO de haber abandonado el partido, respondió: “Todos se fueron, la que era candidata a presidenta (por Patricia Bullrich) se fue, la UCR, la Coalición Cívica, Confianza Pública, el socialismo, todos se fueron porque la gestión está mal”. “Nosotros, cuando estaba yo en el Gobierno, ganamos todas las elecciones de la Ciudad con el 50 por ciento de los votos. Si la gestión es buena la gente acompaña. Hoy el resultado es un Gobierno del PRO que está yendo a su peor elección”, manifestó.

La respuesta de Jorge Macri llegó con chicanas. El actual alcalde porteño sostuvo que Larreta “no proceso bien” la derrota electoral de las elecciones presidenciales de 2023 y criticó su decisión de alejarse del partido amarillo. “Yo no estoy en este lugar porque él me trajo, sino porque la gente me votó. Le fue mal y decide ponerse en la verdad de enfrente y ver si nos divide”, dijo. A su vez, aseguró que nunca evaluó abandonar el espacio liderado por Mauricio Macri y afirmó: “Yo nunca me fui de mi espacio político. Creo que uno no tiene que cambiar de espacio político como no hay que cambiar de camiseta en el fútbol”.

Con ese mismo guión, se expresó los últimos días el expresidente. “Yo pensé que él creía en el equipo que habíamos armado. Ahora lo veo enfrentar a su propia gestión sin esperar una interna. Le dije que no sea funcional a destruir al PRO”, lanzó Macri sin mencionar que en 2023 dividió su apoyo entre Patricia Bullrich y Javier Milei y dejó de lado a quien fue su ladero en la Ciudad durante años. “Él no hizo nada. Lo hizo un equipo del cual fue parte”, le bajó el precio, en referencia a los logros en el distrito.

Preocupado por la dispersión del voto antiperonista y el resultado de los sondeos, Jorge Macri indicó que para los comicios del próximo 18 de mayo “el voto que sirve es para Silvia Lospennato”, porque es la única que quiere ser legisladora para “defender la Ciudad”. Al reclamar el apoyo a la lista del PRO, Macri recordó que su partido, debido a la disolución de Juntos por el Cambio, “tiene apenas siete legisladores”, y necesitan mayor número para sancionar “más leyes como la ´ley antitrapitos´, o para discutir la autonomía de la Ciudad”.

En un intento por nacionalizar la discusión, también se quejó por la coparticipación federal y criticó a los candidatos de “Es ahora Buenos Aires” y de La Libertad Avanza. “No escuché al kirchnerismo hablar de los 6.000 millones de dólares que le quitaron a la Ciudad y tampoco escuché a Manuel Adorni decir si hay que devolver ese dinero o no”, subrayó.

Además, se diferenció de las políticas económicas de Javier Milei, aseguró que “la Ciudad está con equilibrio financiero y superávit desde hace años: menos del 1 por ciento de nuestro presupuesto se gasta en deuda”, y tras ello resaltó que 16 meses de gestión dieron de baja “13.400 contratos de planta política”. En ese sentido, marcó sus diferencias con las políticas de ajuste de Nación. “Con el Gobierno nacional tenemos miradas distintas, ya que, más que motosierra, en la Ciudad tenemos que usar cuidado y cariño, que es distinto a llevarse puesto cosas”, explicó y concluyó: “Con la motosierra ponemos en riesgo que haya menos maestros, menos cultura, que Julio Bocca no esté en el Teatro Colón, que no hagamos las obras del Centro Cultural General San Martín. Todas esas cosas son valiosas, son parte de nuestro patrimonio”.