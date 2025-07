Hay vetos para todos, incluidos los gobernadores 

​

En Casa Rosada hay preocupación por lo que pueda pasar en los próximos días en el Congreso de la Nación. Javier Milei ya confirmó que vetará todas las leyes que fueron aprobadas la semana pasada y, además, este martes el jefe de gabinete Guillermo Francos salió a aclarar que también vetarán los proyectos que enviaron todos los gobernadores para repartir de modo más equitativo los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos. Esas iniciativas, si bien obtuvieron el jueves pasado media sanción del Senado, aún deberán ser aprobadas por la Cámara de Diputados.

Este martes, el jefe de gabinete tuvo que salir a aclarar los tantos porque, en medio de las negociaciones que está llevando adelante con los gobernadores, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se metió y opinó que él no vetaría, en caso de que sea aprobada, la ley que modifica la forma en la que se distribuyen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. “Si el Presidente me consulta, yo le diría que esa no la vete”, dijo.

Sturzenegger sigue ocupando el cargo de ministro, pero ya no cumple funciones. Este mes vencieron las facultades delegadas que el Congreso le había aprobado a Javier Milei el año pasado, gracias a las cuales pudo crear el ministerio de Desregulación. Sin tareas, el ministro se dedica a dar entrevistas en los medios de comunicación y, fue en una de ellas que opinó lo siguiente: “Desde la Constitución del ‘94, hay mucha discusión sobre si la coparticipación la puede cambiar el Congreso o no. En general, se dice que si esa ley se cambia, se necesitaría que cada una de las provincias lo ratifique (…) Pero el Senado acaba de validar que la Ley de Coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso”, analizó.

Según su interpretación, si el Senado cambió la ley de reparto de ATN, eliminando la discrecionalidad del Gobierno, también le abrió la puerta a una eventual variación de lo que reciben las provincias “chicas” en función de las “grandes”. Por ejemplo, dijo, “los recursos que Formosa tenía blindados y que no se podían tocar si la legislatura provincial no lo aprobaba, ahora lo podrían modificar desde el Congreso nacional”.

Las declaraciones del ministro no cayeron para nada bien en las provincias, que ya venían de muy mal humor con la Casa Rosada y, como suele ocurrir, el que tuvo que salir a aclarar la situación fue el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Él es uno de los funcionarios que está negociando con los mandatarios provinciales y habla con ellos todos los días. “Sturzenegger no se metió en las negociaciones, simplemente dio su opinión”, decían en su entorno para intentar bajar el tono de la contradicción en la cúpula del gobierno, que quedó a la vista de todos.

Francos, en tanto, este martes salió a hablar a los medios de comunicación y confirmó, de manera opuesta a lo que había dicho Sturzenegger, que Milei vetará el aumento jubilatorio, la moratoria y la emergencia en discapacidad y agregó que también habrá veto para los proyectos de distribución de fondos a las provincias, que todavía deben ser tratados en Diputados, es decir: el de distribución a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y también el del Impuesto a los Combustibles.

Esas iniciativas fueron firmadas y presentadas en el Senado por los 23 mandatarios provinciales y también por el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, después de una serie de reuniones que tuvieron en el Consejo Federal de Inversiones. Francos y funcionarios del ministerio de Economía intentaron frenarlos y les presentaron algunas propuestas alternativas, pero ninguna convenció a los gobernadores.

“Una vez que el Gobierno tenga en su poder las leyes que sancionó el Congreso las va a vetar”, remarcó el jefe de los ministros y aseguró, además, que ese es el camino que tomarán con toda incitativa “que afecte el equilibrio fiscal”.

En Casa Rosada tampoco descartan que vuelva a intervenir en las negociaciones con los gobernadores y los legisladores el asesor sin cargo, Santiago Caputo. Durante las últimas semanas él estuvo corrido de las conversaciones porque tomaron mayor protagonismo en la estrategia electoral y gubernamental los Menem –Martín y Eduardo “Lule”–, cercanos a Karina Milei. Las internas son cada vez más grandes en el triángulo de hierro y el sector de Caputo, que no tuvo representantes en las listas de CABA, tampoco los tendría en el armado de Provincia de Buenos Aires.

Del otro lado, destacan que Caputo “siempre estuvo y se involucró en las situaciones límite”, y recuerdan sus intervenciones durante las negociaciones por la Ley Bases y también para conseguir el sostenimiento de los vetos anteriores, vinculados a aumentos para los jubilados y financiamiento educativo. “Seguramente Santiago se involucre. La situación para el gobierno es compleja y hay un riesgo muy grande”, opinan desde ese sector del oficialismo.

Esta vez, la Casa Rosada necesitará ayuda de todas las tribus para volver a juntar 86 legisladores “héroes”, y que la oposición no alcance los dos tercios necesarios para dejar sin validez los vetos presidenciales. Por ahora, eso no está asegurado.

Milei, mientras todos en su entorno se pelean, hablan de “crisis de gobernabilidad”, e intentan ver cómo recomponer el vínculo con los gobernadores, considera que su gobierno no corre ningún riesgo. “Si el veto se sostiene, no varía el gasto público. La otra alternativa es que no consigamos los números para defender el veto y los parásitos mentales socialistas avancen. Pero, si el veto se cae, vamos a judicializarlo”, aclaró y dijo: “En el peor de los casos, a la Justicia le agarra un ataque de celeridad y, encima, falla en contra del gobierno. Eso va a tardar, al menos, como dos meses y vamos a tener un efecto del gasto público y de emisión monetaria. Es decir, la fiesta keynesiana nos va a ayudar para que sea más contundente el resultado en octubre”, analizó.