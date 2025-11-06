Gustavo Sáenz exigió una ley de Derribo y Radarización para combatir el narcotráfico 

​

Luego del hallazgo de una avioneta caída que transportaba cocaína en la zona rural salteña de Rosario de la Frontera y tras la detención de dos delincuentes y posterior secuestro de 364 kilos de cocaína que había sido enterrada, el gobernador de Salta Gustavo Sáenz pidió al Congreso que apruebe una Ley de Derribo y Radarización para combatir el narcotráfico en la frontera Norte.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial resaltó el reciente éxito de las fuerzas provinciales y federales, aunque admitió que “no alcanza para combatir el narcotráfico”. “Lo que pasó con la avioneta narco demuestra que necesitamos radarización y una ley de derribo”, dijo.

“Quiero agradecer el trabajo en conjunto que realizaron la Policía Provincial, la Gendarmería, la PSA, la Policía Rural y la Fiscalía General a través del doctor Villalba. La verdad es que no nos da tregua la lucha contra el narcotráfico”, expresó el gobernador salteño en un video publicado en sus redes sociales.

Y agregó: “Soy el primer gobernador en la historia que logró que hoy día todas las fuerzas federales estén custodiando y cuidando nuestras fronteras, pero no alcanza, no es suficiente. Tenemos más de 700 kilómetros de frontera. Es necesario, y por eso les pido a los legisladores nacionales, ya lo he hecho en otras oportunidades, que se trate la Ley de Derribo y de Radarización de todas las fronteras, esto es fundamental para seguir firmes en nuestra lucha contra el narcotráfico”.

En ese sentido, Sáenz se mostró en sintonía con la administración nacional en este tema medular para la seguridad de los argentinos. “Gracias nuevamente a la ministra Bullrich, al ministro Petri y a todos los que de una u otra forma entendieron que la frontera Norte estaba absolutamente descuidada. Vamos a seguir trabajando juntos, con más fuerza que nunca, para terminar de una vez por todas con estos delincuentes y con el crimen organizado”.