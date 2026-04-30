Golpe al narcotráfico: 6 detenidos, drogas incautadas y tres casas clausuradas en “La Familia”

El Ministerio Público Fiscal y la Policía realizaron cinco allanamientos contra el microtráfico. Secuestraron cocaína, marihuana, dinero, celulares y un arma.

Un operativo conjunto contra el microtráfico de drogas en Neuquén terminó con seis personas detenidas, el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y la clausura de tres viviendas en el barrio “La Familia”.

Los procedimientos fueron impulsados por el Ministerio Público Fiscal y ejecutados junto a la Policía provincial, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

Cinco allanamientos y seis detenidos por venta de drogas

El operativo se realizó durante la noche del miércoles, con intervención de la División Antinarcóticos. Las medidas fueron solicitadas por la fiscal de Narcocriminalidad Silvia Moreira y autorizadas por el juez de garantías Luis Giorgetti.

Como resultado, seis personas —tres hombres y tres mujeres— quedaron detenidas y serán imputadas en los próximos días.

Qué secuestraron en los operativos

Durante los allanamientos, las fuerzas incautaron:

168 gramos de clorhidrato de cocaína

256 gramos de cannabis sativa

$1.893.500 en efectivo

Ocho teléfonos celulares

Un arma de fuego calibre 22

Además, se secuestraron elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de drogas, junto con dispositivos electrónicos y documentación relevante para la causa.

Investigación por denuncias anónimas y vigilancia previa

Las viviendas allanadas habían sido denunciadas a través de herramientas digitales del Ministerio Público Fiscal, como el código QR institucional y la aplicación Neuquén te cuida, que permiten realizar aportes de forma anónima.

A partir de esas denuncias, se llevaron adelante tareas de observación que detectaron movimientos compatibles con la venta de drogas: ingresos breves de personas a pie, en bicicletas y vehículos, que se retiraban con pequeños envoltorios.

Clausura de viviendas y avance de la causa

Como parte del operativo, tres inmuebles fueron clausurados de manera preventiva y quedaron bajo investigación.

Desde la fiscalía indicaron que las seis personas detenidas serán acusadas en el corto plazo, en el marco de una causa que busca desarticular puntos de venta de droga en la zona.

Lucha contra el microtráfico en Neuquén

El procedimiento se enmarca en una serie de operativos impulsados por el Ministerio Público Fiscal y la Policía para combatir el narcomenudeo en distintos barrios de la ciudad.

Las autoridades destacaron la importancia de la participación ciudadana a través de denuncias anónimas para detectar y desarticular estos puntos de comercialización ilegal.