Gobierno deroga 58 normas económicas y profundiza la desregulación: qué cambia en comercio, consumo e industria

La Secretaría de Industria y Comercio oficializó la eliminación de resoluciones vinculadas a control de precios, programas de consumo, importaciones y regulación comercial en el marco del proceso de simplificación normativa.

El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paquete de desregulación al derogar 58 normas económicas mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, dependiente del Ministerio de Economía. La medida alcanza disposiciones vinculadas al comercio, la industria, el consumo y los regímenes de control de precios e importaciones.

Según se informó oficialmente, las resoluciones eliminadas habían sido dictadas en el marco de normativas como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el Observatorio de Precios, y habrían perdido vigencia tras las reformas impulsadas por la actual gestión.

Entre las principales modificaciones se encuentran la eliminación de regulaciones del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, programas de consumo como Ahora 12 y Cuota Simple, y disposiciones relacionadas con requisitos de información para la comercialización de bienes, control de precios y autorizaciones previas para importaciones.

También se dieron de baja normas que exigían a instituciones privadas informar anticipadamente aumentos de aranceles, además de otras vinculadas a mecanismos de reclamo de consumidores y programas considerados superpuestos o desactualizados.

Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca “ordenar el marco normativo”, reducir la superposición de reglas y otorgar mayor previsibilidad jurídica, en línea con el proceso de desburocratización del Estado y la futura “Ley Hojarasca”, que prevé la derogación de decenas de leyes consideradas obsoletas.

La decisión forma parte de una estrategia más amplia de revisión regulatoria que el Gobierno viene impulsando en distintas áreas de la economía, con el objetivo de simplificar procedimientos y reducir la intervención estatal en el mercado.