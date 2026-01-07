Gobierno cierra REPO de u$s3.000 millones por retraso de dólares de represas

El Gobierno argentino concretó un crédito REPO por u$s3.000 millones con bancos internacionales para cubrir el vencimiento de deuda, luego de que u$s707 millones de la privatización de represas llegaran a última hora. La operación utiliza bonos BONARES 2035 y 2038 como garantía y busca reforzar las reservas brutas del BCRA.

El Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerraron un acuerdo REPO de u$s3.000 millones con un consorcio de seis bancos internacionales, con el objetivo de garantizar el pago puntual de deuda externa.

Razón del incremento de último minuto

Originalmente, la línea de crédito había sido prevista en u$s2.300 millones, pero la llegada retrasada de u$s707 millones provenientes de la privatización de represas hidroeléctricas del Comahue obligó a sumar u$s700 millones adicionales. Estos recursos ingresaron a última hora y no pudieron ser girados inmediatamente al exterior, lo que generó la urgencia de cerrar la operación con los bancos internacionales.

Detalles de la operación REPO

El acuerdo se realizó utilizando como garantía bonos BONARES con vencimiento en 2035 y 2038, con una tasa anual de 7,4%. Los fondos reforzarán las reservas brutas del BCRA sin afectar las reservas netas ni generar tensiones en el mercado cambiario, según explicaron fuentes oficiales.

Impacto sobre reservas y posición fiscal

La operación se suma a compras netas del BCRA por u$s83 millones y u$s21 millones en días anteriores, logrando un incremento de u$s787 millones en reservas brutas, que cerraron en u$s44.187 millones, el nivel más alto en tres años. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro Luis Caputo destacaron que estas medidas, junto con el superávit fiscal consolidado, permiten afrontar los compromisos del primer trimestre del año.

Contexto con el FMI

El REPO adquiere mayor relevancia debido a que la revisión de fin de año del acuerdo con el FMI aún no fue aprobada, incluyendo la postergación de la misión técnica a marzo y la demora en el desembolso pendiente de u$s1.050 millones, inicialmente previsto para el 23 de enero. Por esta razón, el Gobierno buscó reforzar preventivamente la posición externa mediante mecanismos financieros como este crédito REPO.