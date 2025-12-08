Gobierno avanza con la reforma laboral en sesiones extraordinarias

El Gobierno enviará al Senado un proyecto de reforma laboral durante las sesiones extraordinarias de diciembre, con el objetivo de modernizar la Ley de Contrato de Trabajo y adaptar las normas a los nuevos esquemas de empleo, mientras negocia con bloques opositores y analiza propuestas de la CGT para jóvenes menores de 30 años.

El Gobierno nacional confirmó que las sesiones extraordinarias se desarrollarán entre el 10 y el 30 de diciembre, y prepara el envío de uno de los proyectos más importantes de su agenda: la reforma laboral. El texto, ya redactado y con el aval del Poder Ejecutivo, ingresará primero al Senado, donde la ministra Patricia Bullrich liderará la negociación con todos los bloques para asegurar la media sanción.

La iniciativa busca modernizar la Ley de Contrato de Trabajo, adaptando las normas vigentes a un escenario laboral donde muchos trabajadores no siguen trayectorias lineales ni de larga permanencia. Bullrich definió el proyecto como “equilibrado y moderno”, y señaló que se diferencia de versiones previas más flexibles que generaron tensiones políticas.

El oficialismo prevé introducir modificaciones adicionales durante el debate en comisión para sumar consenso, incluyendo propuestas de la CGT que plantean un régimen laboral específico para jóvenes menores de 30 años, con mayor flexibilidad en salarios, vacaciones y horarios, manteniendo los derechos plenos al cumplir esa edad.

La discusión promete ser intensa: la oposición, miembros del Consejo de Mayo y organizaciones sociales ya anunciaron que presentarán objeciones y alternativas al proyecto. En la Casa Rosada reconocen que, si no se logra votar todo antes del 30 de diciembre, el presidente Javier Milei podría extender las sesiones extraordinarias a enero o febrero.

Mientras tanto, los equipos técnicos del Ejecutivo continúan ajustando los detalles del proyecto, con el objetivo de cerrar el año con avances significativos que marquen el rumbo de la legislación laboral argentina en los próximos años.