Garrahan y universidades: la oposición hace números para voltear los vetos de Milei 

La Cámara de Diputados oficializó la citación a la Sesión Especial del miércoles, impulsada por la oposición para voltear los vetos del presidente Javier Milei a la Emergencia Sanitaria en Pediatría y al Financiamiento de la educación universitaria, entre otros temas. La oposición necesita dos tercios, con el reciente antecedente del rechazo al veto contra la Emergencia en Discapacidad.

El secretario parlamentario, Adrián Pagan, formalizó la convocatoria a la sesión solicitada para el próximo miércoles a las 13 por el presidente del bloque de Unión por la Patria, German Martínez, y respaldada por legisladores de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, además del radical Julio Cobos.

La Sesión Especial se realizará en medio de una marcha que se realizará al Congreso de organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles. Si Diputados insiste con la sanción de las leyes, solo quedará el tratamiento en el Senado y allí también estarán asegurados los votos para rechazar los vetos del presidente Milei.

El mes pasado el Congreso logró sostener la Emergencia en Discapacidad, vetada por el mandatario. La Cámara de Diputados le dijo “no” al veto de Milei con 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones.

Garrahan

Los bloques opositores confían en lograr el rechazo al veto a la ley sobre el Garrahan, ya que la Emergencia Pediátrica se aprobó en la Cámara de Diputados con 159 votos positivos contra 67 negativos y 4 abstenciones, por lo que alcanzó los dos tercios.

Además, creen que ese número crecerá porque estiman que los 4 que se abstuvieron podrían modificar su voto e inclinarse a favor de la ley como los chubutenses Ana Clara Romero y Jorge Ávila que responden al gobernador Ignacio Torres, los del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, y la ex libertaria Marcela Pagano.

Universidades

En cambio, la ley para otorgar mayores recursos a las universidades se aprobó con una amplia mayoría de 158 votos, 75 en contra y 5 abstenciones, pero le faltó un voto para llegar a los dos tercios. Los opositores miran la postura que tendrían los cinco que se abstuvieron y consideran que podría revertirse el voto de los chubutenses Ávila y Ana Clara Romero.

En esa votación se abstuvieron también los macristas Germana Figuera Casas, Karina Bachey y el republicano Ricardo López Murphy y se ausentaron unos 18 legisladores, entre los que figuran además de Zago, Falcone del MID, cuatro misioneros, una de Producción y Trabajo, uno de Democracia para Siempre.

Los bloques opositores también aguardan que posición asumirán los cinco legisladores de “Coherencia” la nueva bancada formada por ex libertarios, ya que Carlos D’Alessandro y Gerado González rechazaron el proyecto impulsado la oposición, Lourdes Arrieta lo hizo a favor y Pagono se ausentó.

En tanto, los radicales mas cercanos al Gobierno como los mendocinos Lisandro Nieri, Pamela Verasay y el chaqueño Gerardo Cipolini, asi como Martín Arjol de Liga del Interior también se ausentaron con lo cual habrá que ver la postura que asumen el próximo miércoles.

El temario de la sesión especial

Además de los vetos de Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, la convocatoria incluye entre los temas a tratar un pedido de informes a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, para que respondan sobre los audios difundidos en diversos medios de comunicación “que los vinculan con presuntos cobros de coimas en el ámbito de la ANDIS”.

Para poder avanzar en las interpelaciones se necesitan también los dos tercios ya que esas iniciativas no se trataron en la comisión de Asuntos Constitucionales -que preside el libertario Nicolás Mayoraz- con lo cual sino alcanzan esa mayoría agravada buscarán emplazar a ese organismo parlamentario.

Los opositores también buscarán impulsar otras iniciativas incómodas para el gobierno: