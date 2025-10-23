Fuerza Patria tendrá un búnker electoral unificado en La Plata 

​

De cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, Fuerza Patria confirmó que tendrá un búnker unificado en la ciudad de La Plata, donde confluirán todos los espacios que integran la coalición.

El centro de operaciones funcionará en el Hotel Grand Brizo, ubicado en la calle 51 entre 9 y 10, el mismo espacio utilizado en la elección provincial del 7 de septiembre. Desde allí coordinarán el seguimiento del recuento, la comunicación con los medios y la definición del mensaje político, en lo que será un gesto de unidad del peronismo.

En el Grand Brizo se concentrará el trabajo del equipo técnico encargado del seguimiento del escrutinio, la estrategia de comunicación y el análisis político de los resultados. Allí también se definirán los lineamientos del discurso que los candidatos y dirigentes brindarán al cierre de la jornada electoral.

Durante los últimos días de campaña, los candidatos y militantes de Fuerza Patria se enfocaron en explicar cómo votar con la nueva Boleta Única de Papel (BUP), que se implementará por primera vez a nivel nacional. El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó recorridas y publicaciones en redes sociales para orientar a los votantes, mientras que Sergio Massa difundió un video con la consigna “Contá hasta siete, fuerte y al medio”, en alusión al modo correcto de marcar la boleta.

https://twitter.com/SergioMassa/status/1980348415897923782

Por su parte, Jorge Taiana, primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, reforzó el mensaje en encuentros con vecinos y militantes, subrayando la importancia de votar correctamente para evitar nulidades.

Desde la conducción de Fuerza Patria destacaron que el búnker unificado simboliza la cohesión del espacio en un contexto electoral complejo. La decisión busca proyectar una imagen de fortaleza política, con la participación de los principales referentes nacionales y provinciales de la coalición.

https://twitter.com/JorgeTaiana/status/1981147660334645328

Un revés judicial para el oficialismo

En paralelo al cierre de campaña, la Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una resolución clave que impacta en la estrategia del Gobierno. A través de la Acordada Extraordinaria N°138/2025, el tribunal dispuso que los resultados de las elecciones legislativas deberán publicarse por distritos, y no de manera global como pretendía el Ejecutivo de Javier Milei.

La medida constituye un duro revés para la administración libertaria, que buscaba unificar los datos para presentar un supuesto triunfo nacional de La Libertad Avanza (LLA).

Desde Fuerza Patria, principal fuerza opositora, habían advertido a la Justicia sobre la maniobra de la Dirección Nacional Electoral (DINE), a la que acusaron de intentar “dibujar un resultado nacional” pese a que los comicios legislativos se realizan provincia por provincia. “No hay una elección nacional de distrito único por realizarse”, señalaron los apoderados del frente en su presentación ante la Cámara.

“Los resultados deben computarse y publicarse por cada distrito electoral”

En su resolución, la CNE reafirmó su rol como garante de la integridad del proceso democrático, recordando que el voto “es expresión directa de la soberanía popular” y que el Estado tiene la obligación de evitar toda forma de confusión o manipulación en la difusión de los resultados.

El tribunal también subrayó la diferencia entre el escrutinio provisorio, que realiza el Ministerio del Interior con la colaboración del Correo Argentino y carece de validez legal, y el escrutinio definitivo, único con valor jurídico para proclamar candidatos electos. La CNE advirtió que el conteo preliminar solo tiene carácter informativo y que su difusión debe realizarse con criterios “claros y transparentes”.

La acordada fue tajante: “No hay margen de interpretación que permita un escrutinio global del territorio nacional. Los resultados deben computarse y publicarse por cada distrito electoral”, establece el documento.